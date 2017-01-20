Новые требования к проездным документам

Согласно приказу Министра по инвестициям и развитию РК от 20 декабря 2016 года № 870 существенно изменились требования к содержанию информации, которая наносится на проездной железнодорожный билет.

Так, Правилами организации продажи проездных документов (билетов) на железнодорожном транспорте в Республики Казахстан теперь предусмотрено, что наряду с другими обязательными сведениями, которые наносятся на проездной билет, должна быть указана информация о наименовании перевозчика, серии и номере свидетельства плательщика налога на добавленную стоимость, а также общая стоимость проездного документа (билета), в том числе:

тариф и сумма налога на добавленную стоимость;

сервисные услуги и сумма налога на добавленную стоимость.

Правилами также установлено, что в случае, если перевозчик оказывает пассажирскому агентству услуги по организационно-технологическому сопровождению оформления проездных документов (билетов) и относит связанные с данной услугой расходы на стоимость проезда, то перевозчик может организовать продажу проездных документов (билетов) через билетные кассы пассажирских агентств на основании заключенных безвозмездных договоров.

Новые требования распространяется на отношения, возникшие с 12 декабря 2016 года.