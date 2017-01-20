В Нью-Йорке мэр и голливудские актеры выступили на митинге против Трампа

Сообщается, что акция, собравшая несколько тысяч участников, проходила в непосредственной близости от "штаб-квартиры" Трампа в Нью-Йорке – небоскреба Trump Tower.





Первым из знаменитостей на митинге выступил Де Ниро, заявивший, что считает Трампа "плохим примером для этой страны и этого города".