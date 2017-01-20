Леброн Джеймс примет участие в Матче звезд НБА в 13-й раз подряд

20 января 2017, 08:54

А в стартовую пятерку команды своей конференции 32-летний баскетболист попал в 10-й раз кряду.


Лидер "Кливленда" Леброн Джеймс попал в стартовую пятерку команды Восточной конференции, которая примет участие в Матче звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2017 года, сообщает ТАСС.

Для Джеймса это участие в Матче звезд станет 13-м подряд. А в стартовую пятерку команды своей конференции 32-летний баскетболист попал в 10-й раз кряду.

Помимо Джеймса в команду Восточной конференции вошли Кайри Ирвинг ("Кливленд", 3-й Матч звезд в карьере), Демар Дерозан ("Торонто", 3), Джимми Батлер ("Чикаго", 3) и Яннис Адетокунбо ("Милуоки", 1).

Фото: EPA/ERIC GAY



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