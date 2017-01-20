Леброн Джеймс примет участие в Матче звезд НБА в 13-й раз подряд
20 января 2017, 08:54
А в стартовую пятерку команды своей конференции 32-летний баскетболист попал в 10-й раз кряду.
Лидер "Кливленда" Леброн Джеймс попал в стартовую пятерку команды Восточной конференции, которая примет участие в Матче звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2017 года, сообщает ТАСС.
Для Джеймса это участие в Матче звезд станет 13-м подряд. А в стартовую пятерку команды своей конференции 32-летний баскетболист попал в 10-й раз кряду.
Помимо Джеймса в команду Восточной конференции вошли Кайри Ирвинг ("Кливленд", 3-й Матч звезд в карьере), Демар Дерозан ("Торонто", 3), Джимми Батлер ("Чикаго", 3) и Яннис Адетокунбо ("Милуоки", 1).
Фото: EPA/ERIC GAY
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com