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В Сирии уничтожен один из главарей «Аль-Каиды»

20 января 2017, 09:21

Боевик Мохаммад Хабиб Буссадун ат-Туниси ликвидирован 17 января.


В Пентагоне заявили, что в ходе авиаударов сил американских ВВС в Сирии был уничтожен один из главарей террористической организации «Аль-Каида», сообщается на сайте ведомства, передает Росбалт.

Утверждается, что боевик Мохаммад Хабиб Буссадун ат-Туниси был ликвидирован в сирийской провинции Идлиб 17 января.

«Он принимал участие в оказании помощи экстремистам и в проведении внешних операций, а также был связан с террористическими заговорами с целью атаковать страны Запада. Буссадун прибыл в Сирию в 2014 году, до этого проведя несколько лет в странах Европы и Ближнего Востока, где он поддерживал связи с несколькими экстремистами», — отметили в ведомстве.

Ранее Пентагон ликвидировал одного из главарей группировки «Аль-Каида» на Аравийском полуострове.

«Аль-Каида» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

Фото: © Стоп-кадр видео

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