Грузовик на полной скорости врезался в жилой дом в Китае
20 января 2017, 09:25
По предварительным данным, причиной аварии мог быть отказ тормозов.
Пять человек погибли в результате ДТП с участием фуры на северо-западе Китая, сообщает RT.
Грузовик, перевозивший песок, на полном ходу врезался в дом. Удар полностью снес здание и повредил еще три дома. По предварительным данным, причиной аварии мог быть отказ тормозов.
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