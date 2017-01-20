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Грузовик на полной скорости врезался в жилой дом в Китае

20 января 2017, 09:25

По предварительным данным, причиной аварии мог быть отказ тормозов.


Пять человек погибли в результате ДТП с участием фуры на северо-западе Китая, сообщает RT.

Грузовик, перевозивший песок, на полном ходу врезался в дом. Удар полностью снес здание и повредил еще три дома. По предварительным данным, причиной аварии мог быть отказ тормозов.


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