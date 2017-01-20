Вещи Обамы вывезут из Белого дома в его отсутствие

Перестановка начнется 20 января сразу после того, как ровно в 12:00 по местному времени 45-й президент США будет приведен к присяге.

Около 100 человек будут задействованы в замены в Белом доме вещей уходящего президента Барака Обамы на имущество его преемника Дональда Трампа, пишет газета New York Times.





Перестановка начнется 20 января сразу после того, как ровно в 12:00 по местному времени 45-й президент США будет приведен к присяге. Все нужно будет закончить как можно скорее, пока Обама и Трамп будут находиться на церемонии, поэтому, как отмечает издание, процесс будет напоминать военную операцию.





Утром 20 января Обама попрощается с персоналом и покинет Белый дом. Часть его вещей уже убрана, остальные вывезут одним большим грузовиком, другой доставит имущество Трампа. По словам Бетти Монкман, служащей в Белом доме уже около 30 лет, в такой ситуации одновременно делается много дел: горничные забирают из шкафов и ванных комнат белье и косметику, а повара готовят еду.





Семья Обама следит за здоровым питанием, поэтому у 44-го президента на столе в Овальном кабинете всегда стояли тарелки с яблокам и миндалем. Трамп, напротив, предпочитает фаст-фуд, в том числе чипсы, так что отвечающему за меню персоналу даны соответствующие инструкции.

У нового президента есть право отделать комнаты Белого дома по своему вкусу. Трамп собирается заменить в Овальном кабинете шторы, его не устраивает их темно-красный цвет.

Обама с семьей планируют после его инаугурации не возвращаться в Белый дом, а отправиться в отпуск.

Новый глава Соединенных штатов намерен прибыть в свою официальную резиденцию днем пятницы после обеда на Капитолийском холме. Его жена Меланья изъявила желание пока остаться в Нью-Йорке, чтобы девятилетний Трамп Бэррон закончил учебный год в привычной ему частной школе на Манхэттене.



