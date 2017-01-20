Руководство Актюбинской области положительно оценило деятельность управления здравоохранения региона

Сегодня аким области Бердыбек Сапарбаев вместе с представителями медицинской общественности, ветеранами здравоохранения, руководителями лечебно-профилактических организаций области, неправительственных организаций посетил областную детскую клиническую больницу, ознакомился с работой отделения эндоскопической хирургии, а также реализацией пилотной программы внедрения электронной истории болезни. Гостям была презентована медицинская информационная система «Авицена», передает пресс-служба акима области.

Затем в ходе коллегии были подведены итоги работы сферы здравоохранения в 2016 году.

Глава региона отметил, что в области принимаются самые эффективные меры по выполнению поручения Главы государства по снижению смертности, повышению рождаемости, увеличению продолжительности жизни.

- За 25-лет Независимости нам удалось добиться больших результатов. Хочу сказать, что сфера здравоохранения в целом, работает неплохо. В прошлом году у нас были проведены десятки операций по трансплантологии печени и почек, более 1000 операций на сердце. Конечно, таких результатов мы не смогли бы добиться, если бы со стороны государства не было весомой поддержки. В регионе имеется самое современное оборудование, которым располагают только клиники Астаны и Алматы. С каждым годом объем финансирования увеличивается. Сейчас перед нами стоит задача за 2 года решить вопрос с открытием медицинских пунктов во всех крупных селах. Некоторые проблемные вопросы мы сможем решить в рамках ГЧП, - сказал Бердыбек Сапарбаев, напомнив о том, что область первой в РК начала работу по созданию медицинского кластера, который будет обслуживать жителей Западного региона, а также в рамках ГЧП строить станцию скорой помощи.

Руководитель управления здравоохранения Асет Калиев сообщил, что бюджет данной сферы составил 37 млрд 163 млн. тенге. В регионе действует 47 больниц, 458 амбулаторно-поликлинических учреждений, 12 ЦРБ. В госучреждениях в 2016 году лечение получили 106 554 больных. В регионе работают 3678 врачей, кадровый дефицит составляет 72 специалиста. В прошлом году были приняты на работу в лечебно-профилактические учреждения 74 выпускника ЗКГМУ.

Использование высоких технологий и организация оказания медицинской помощи на хорошем уровне способствовали стабилизации демографической ситуации, увеличению рождаемости детей, численности населения. Ведется целенаправленная работа по снижению младенческой и материнской смертности. В регионе удалось добиться снижения заболеваемости туберкулезом.

В результате скрининга по 8 видам исследований обследовано 347122 человек, выявлено 8390 больных, 6604 - поставлены на учет.

В завершение совещания аким области поручил усилить работу по всем направлениям.