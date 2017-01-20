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Новости за сегодня

В Астану пригласят членов сирийской оппозиции, присоединившихся к перемирию

 

На переговоры по Сирии в Астане 23 января будут приглашены представители вооружённой оппозиции Сирии, которые присоединились к соглашению о перемирии от 29 декабря, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

«Есть критерий приглашения. Приглашаем тех, кто воевал на земле в Сирии и присоединился к соглашению от 29 декабря», — сказал он.

По словам Богданова, делегации будут по 10 человек от каждой организации, «от правительства и от вооружённой оппозиции, которые присоединились к соглашению, которые были потом подтверждены резолюцией 2336 Совета Безопасности ООН».

 

20 января 2017, 09:05
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «РИА Новости»

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