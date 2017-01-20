Темпы роста экономики Китая оказались самыми низкими за 26 лет

В первые три квартала годовой прирост ВВП составлял 6,7 процента, а в четвертом ускорился до 6,8 процента.

Темпы роста экономики Китая замедлились с 6,9 процента в 2015-м до 6,7 процента до 2016 году, что является самым худшим показателем за последние 26 лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные государственного статистического бюро КНР.





Показатели роста совпали с официальными прогнозами китайских властей. В первые три квартала годовой прирост ВВП составлял 6,7 процента, а в четвертом ускорился до 6,8 процента. Объем валового внутреннего продукта КНР по итогам года составил 74,41 триллиона юаней (около 10,84 триллиона долларов).





Как отмечает Reuters, несмотря на то, что экономика Китая в настоящее время занимает более прочное положение, чем год назад, в 2017-м ей угрожает рост неопределенности, а также снижение эффекта от предпринятых ранее властями мер по ее стимулированию.





Ситуация с китайским экспортом также может ухудшиться из-за политики избранного президента США Дональда Трампа, который намерен занять более протекционистскую позицию в вопросах торговли по сравнению с уходящей администрацией Барака Обамы. Дополнительное давление оказывает обесценивание юаня, что создает нагрузку на валютные резервы КНР.

6 января председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил, что рост экономики Китая в 2016 году составит 6,7 процента. При этом, по информации Reuters, власти Китая понизят целевой прогноз по увеличению ВВП на 2017 год с 6,5-7 процентов до 6,5 процента.



