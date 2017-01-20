Толпа болельщиков ХК «Ак Барс» избила фаната «Салавата Юлаева»

Толпа болельщики казанского «Ак Барса» избила одного из фанатов уфимского «Салавата Юлаев» на трибунах во время матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает портал ProUfu.ru . Видео драки было опубликовано на YouTube-канале издания.









По словам начальника стадиона, болельщик уфимского клуба сам спровоцировал инцидент. «Один из болельщиков, видимо Уфы, сидел на секторе рядом с фанатами "Ак Барса", а когда Уфа забила — выставил шарф "Салавата" к стеклу и начал чересчур сильно радоваться. Ему сделали замечание, а он принялся посылать всех», — приводит слова начальника «Бизнес-Онлайн».





О степени тяжести травм пострадавшего не сообщается.





Потасовка произошла во время второго периода встречи, прошедшей 18 января на «Татнефть Арене» в Казани. Матч завершился победой «Ак Барса» в овертайме со счетом 6:5.