Перед лишением лицензии со счетов Казинвестбанка могли вывести 180 млрд тенге

Со счетов Казинвестбанка перед лишением лицензии, возможно, вывели 180 миллиардов тенге, передает телеканал КТК. Такую информацию озвучили депутаты Мажилиса.

«По информации граждан, имеются неофициальные данные, что в период между приостановлением лицензии на операции по физическим лицам и полным отзывом лицензии на банковскую деятельность из Казинвестбанка было выведено более 180 миллиардов тенге, по причине чего Казинвестбанк из стабильной финансовой организации превратился в банк с низкой ликвидностью», — заявил депутат Мажилиса Парламента РК Азат Перуашев.

Депутат потребовал проверить, соответствует ли эта информация действительности. Кроме того, Перуашев попросил Нацбанк провести встречу с вкладчиками Казинвеста и ответить, наконец, на их вопросы.

Казинвестбанк лишился лицензии в конце прошлого года за ненадлежащее исполнение обязательств. Сейчас проходит процедура ликвидации.

Известно, что в «лопнувшем» банке казахстанцы хранили свыше 16 миллиардов тенге. Вкладчикам обещали вернуть сбережения, но только на ту сумму, которая является гарантированной. А вот что будет с тремя миллиардами пенсионных накоплений, которые разместил в банке единый пенсионный фонд, неизвестно. Как заявил Перуашев, возврат этой суммы под сомнением.