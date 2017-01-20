Генпрокуратура РК: Прорабатывается вопрос сокращения оснований для внеплановых проверок бизнеса

В 2016 году по сравнению с предыдущим 2015 годом в 2,5 раза увеличились проверки субъектов предпринимательства со стороны органов по защите прав потребителей, сообщил начальник департамента Генеральной прокуратуры РК Марат Сексембаев на заседании Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», передает корреспондент Zakon.kz.

«В 2016 году по сравнению с предыдущим 2015 годом в 2,5 раза увеличились проверки субъектов предпринимательства со стороны органов по защите прав потребителей. При этом мы столкнулись с фактами, когда в деятельность бизнеса госорганы вмешиваются по обращениям лиц, чьи права абсолютно не затрагиваются. Не исключаем, что это делалось для устранения конкурентов или для оказания определенного давления», - сказал он.

В связи с этим, по его словам, в настоящее время совместно с НПП «Атамекен» прорабатывается вопрос о сокращения оснований для внеплановых проверок.

«Этой работе мы попросили бы подключиться и Комитет по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК», - добавил спикер.

При этом М. Сексембаев напомнил, что в Казахстане в течении полугода реализуется программа Дорожная карта по защите бизнеса, в рамках которой был проведен анализ и выявлен ряд системных проблем при применении Санитарных норм и правил органами по защите прав потребителей. В числе тревожащих прокуроров факторов значится применение к бизнесу устаревших требований, которые местами являются «абсурдными и не поддаются логике». В то же время опасения в ГП вызывает «избирательный фактор проверяемых».

«Это тоже часто встречается. К примеру, при идентичных нарушениях управления по защите прав потребителей Карабалыкского района Костанайской области запретило одному ТОО использовать приготовленное накануне блюдо. Тогда как другому такому же предпринимателю такое ограничение не предъявлялось. Управление по защите прав потребителей Турксибского района г. Алматы потребовало от индивидуального предпринимателя установить бактерицидную лампу на участке изготовления холодных закусок, установили срок исполнения 15 дней. От другого бизнесмена потребовали устранить такое же нарушение немедленно. Таких примеров много», - привел пример М. Сексембаев.

Между тем, по его словам, неоднозначна практика проведения контрольных мероприятий.

«Причина этому в законодательной неурегулированности порядка принятия органами по защите прав потребителей мер реагирования. Это позволяет субъектам контроля самостоятельно принимать в интересах проверяемых те или иные решения. Это способствует коррупционным проявлениям. Особого внимания заслуживают случаи предъявления заведомо неисполнимых требований», - сообщил глава департамента.

«Такие случаи есть. К примеру, в апреле прошлого года Шахтинское управление по защите прав потребителей запретило бизнесмену продавать продукцию без сертификата соответствия, этот документ у него изначально отсутствовал, то есть проверяющие знали, что это требование неисполнимо. Несмотря на это они выписали штраф, и тот был вынужден заплатить 212 тысяч тенге. Между тем, порой такие сертификаты очень часто даже проверяющие не требуют. Все это служит инструментами давления на бизнес и создает почву для злоупотребления», - считает он.

Спикер уточнил, что при анализе прокуроры увидели «и отсутствие единой судебной практики по таким делам».

«В одних случаях бизнесмены привлекаются к ответственности, в других освобождаются ввиду отсутствия состава правонарушения, а в-третьих их действия переквалифицируют на статьи с менее строгим взысканием. Поэтому будем ходатайствовать перед Верховным судом о проведении совместного анализа и рассмотрения таких дел. По его результатам инициируем необходимые предложения», - пояснил он.

В продолжение темы М. Сексембаев отметил, что в рамках реализации Дорожной карты надзорный орган стремится снизить участие государства в вопросах регулирования предпринимательской деятельности.

«Одним из эффективных способов является введенный недавно институт независимого аудита проводимого частными организациями. Положительные заключения позволяют освобождать бизнес от проверок, тем самым поддерживается необходимость развития этого институт и увеличение количества аудиторов. Но здесь мы видим, что территориальные органы по защите прав потребителей требуют от аудиторов лишние документы, создавая тем самым административные барьеры для их деятельности. Объясняют они это указанием вышестоящего Комитета по защите прав потребителей от 21 апреля 2016 г. Также в документе отмечено, что аудируемые субъекты будут освобождать от проверок только после согласования их с комитетом. Поскольку это не согласуется с Кодексом о здоровье народа и системе здравоохранения предложили комитету прекратить такую практику», - уточнил начальник департамента Генпрокуратуры.

В заключение спикер дополнил, что решение этих проблем будет способствовать минимизации коррупционных проявлений в работе контролирующего органа и созданию необходимых условий для развития бизнеса в Казахстане.

Ксения Давыдова