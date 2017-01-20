Каждая пятая машина скорой медицинской помощи в ЮКО полностью изношена

Автопарк станции скорой медицинской помощи ЮКО пополнился 30 новыми автомобилями.

Из них 19 автомобилей будут переданы в эксплуатацию городской службе скорой помощи, а 11 разъедутся по районам области.

На покупку медицинского автотранспорта было выделено 418 миллионов тенге из областного бюджета. Все авто полностью укомплектованы необходимым медоборудованием. Большую часть партии автомобилей разделят между 9 отделениями скорой помощи города, остальные машины планируется распределить в Арысский, Мактааральский, Сарыагашский, Байдибекский и Шардаринский районы области.

В мире есть стандарт - 7-10 минут, в течение которых «скорая помощь» должна приезжать на вызов к населению. Но, к сожалению, не везде данный стандарт удается соблюдать. Теперь же медики южного региона надеются, что подаренные 30 машин скорой медицинской помощи помогут поспевать к больным вовремя. А руководство региона пообещало, что будет постепенно обновлять состав автомобилей службы.

Сегодня врачи скорой помощи в ЮКО могут лишь похвастаться 100-процентной оснащенностью радиосвязью. Во всех остальных составляющих работы неотложки есть пробелы. Так, обеспеченность GPS-навигацией составляет 88%, а медицинским оборудованием - только 84,5%. Хуже всего обстоит дело именно с автотранспортом: из 261 автомашины «скорой» в регионе негодными являются 20%, еще 37 машин подлежат списанию, а 15 требуют ремонта. Именно это, как утверждает главный врач областной станции скорой медицинской помощи Гульнара Курманбекова, самая частая причина опозданий на вызовы. В то же время простой из-за поломки достигает 20 часов в сутки.

- Мы сегодня пустим все машины на вызовы и посмотрим, насколько сократится время приезда «скорой». В день у нас машины по изношенности простаивали 10-20 часов, но и это не значит, что подряд: одна машина стоит 20 мин., другая - полчаса в течение дня. Я думаю, если мы сократим время простоя машин, тем самым мы сократим и количество опозданий к населению, - считает главный врач областной станции скорой помощи Гульнара Курманбекова.

Всего по области работают 194 бригады скорой медицинской службы. Из них врачебные - 78, фельдшерские - 88, специализированные - 28 (кардиореанимация, бригада интенсивной терапии - 17, реанимация - 6, психиатрические бригады - 2). В 2017 году в ЮКО будут сформированы еще 8 бригад. Также из областного бюджета запланировано приобретение 22 автомашин скорой медицинской помощи на сумму 535 млн тенге.

Ирина Абрамова