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Земле предрекли катастрофическое повышение уровня Мирового океана

20 января 2017, 10:33

К своим выводам ученые пришли, сравнив имеющиеся данные о температуре и уровне Мирового океана в межледниковье с их современными значениями.


Американские и ирландские ученые допустили катастрофическое повышение уровня Мирового океана в ближайшее, по геологическим меркам, время, — несколько столетий или тысячелетий. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science, кратко о нем сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу EurekAlert!

Специалисты показали, что температура поверхности Мирового океана в последний крупный межледниковый (эемский) период, около 116-129 тысяч лет назад, почти совпадала с современным значением этого параметра. Между тем примерно в то же время уровень моря был выше его современного значения на шесть-девять метров.



Оказалось, что в самом начале межледникового периода, примерно 129 тысяч лет назад, уровень Мирового океана был близок к его значению в 1870-1889 годы.

Затем, около 125 тысяч лет назад, средняя температура поверхности моря выросла на примерно 0,5 градуса Цельсия и практически сравнялась с величиной этого параметра в 1995-2014 годы.

К своим выводам ученые пришли, сравнив имеющиеся данные о температуре и уровне Мирового океана в межледниковье с их современными значениями. Специалисты отмечают, что исследование поможет лучше понять то, как моря отреагируют на глобальное потепление.

Кадр: фильм «Послезавтра»

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