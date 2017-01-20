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Новости за сегодня

Назначен начальник Департамента КНБ РК по Акмолинской области

 

Заседание акимата под председательством акима Акмолинской области Сергея Кулагина началось с кадрового назначения. Приказом Председателя КНБ РК от 11 января т.г. полковник Касенов Сандыбек Сапашевич назначен начальником Департамента КНБ РК по Акмолинской области.

Сандыбек Касенов в органах КНБ РК с марта 1993 года. За период службы занимал различные должности исполнительского и руководящего состава. До назначения занимал должность начальника Департамента Центрального аппарата КНБ РК.

Кроме того, аким области в связи с достижением пенсионного возраста поблагодарил за совместную работу первого заместителя акима Акмолинской области Кадирхана Махмутовича Отарова и отметил, что «Вы всегда находили конструктивный подход в решении самых сложных задач. Благодаря Вашей эффективной деятельности, инициативности регион добился значительных успехов, произошедших в сельском хозяйстве, водных отношениях и многих других сферах жизнеобеспечения граждан».

20 января 2017, 10:32
Источник, интернет-ресурс: Акмолинского областного акимата

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