Чем запомнились Президенты США: интересные факты

аСегодня в США состоится инаугурация Дональда Трампа - 45 Президента США. В 12:00 Трамп присягнет народу США, а вечером примет бал. С полудня также завершится срок полномочий 44 президента Барака Обамы. Инаугурация обойдется примерно в $200 миллионов.





Отметим, что д о принятия в 1933 году Двадцатой поправки к Конституции США, датой инаугурации было 4 марта.





Клятва президента США. Во время инаугурации президент приносит присягу или дает следующее торжественное обещание: «Я торжественно клянусь (или обещаю), что буду добросовестно исполнять должность Президента Соединённых Штатов и в полную меру сил своих буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединённых Штатов». В конце присяги традиционно добавляют слова: «Да поможет мне Бог» ( So help me God ), хотя Конституция этого не требует.





Резиденция президентов (начиная со второго, Джона Адамса) - Белый дом в Вашингтоне, округ Колумбия. Рабочий кабинет (начиная с Уильяма Тафта) - Овальный кабинет Белого дома. Загородная резиденция - Кемп-Дэвид.





Президент прекращает свои полномочия в следующих случаях:

Истечение срока полномочий - наиболее частый случай. Президент может быть отстранен от должности после осуждения в порядке импичмента за государственную измену, взяточничество или другие преступления. До сих пор ни одна попытка импичмента президенту США не имела успеха. В случае отстранения Президента от должности, его смерти, отставки или неспособности осуществлять полномочия и обязанности таковые переходят к вице-президенту США.





Эти и другие интересные факты о 44 президентах США и их президентстве мы расскажем в небольшом обзоре:





- Президент США - глава исполнительной власти США. Должность введена Конституцией США, принятой Конституционным конвентом (собранием) в 1787 году. Первым президентом США стал в 1789 году Джордж Вашингтон. До его вступления в должность название «президент» использовалось в сочетании «президент Континентального конгресса» — председатель съезда представителей колоний, на котором была принята Декларация о независимости.





- Президенты США избираются с 1789 года. Последовательные сроки традиционно нумеруются как одно президентство. Например, Джордж Вашингтон, избранный на пост два раза подряд, был первым президентом, а не первым и вторым.





- Единственный на настоящее время случай нахождения в должности с перерывом Гровер Кливленд считается как два президентства 22 и 24 президент.





- Франклин Рузвельт — единственный в истории США человек, четырежды избиравшийся на пост президента; также он и дольше всех находился в этой должности — на протяжении более 12 лет, с 1933 по 1945 год. Самый короткий срок президентства был у Уильяма Гаррисона март — апрель 1841 года.





- Восемь американских президентов умерли, находясь в должности. Четверо скончались во время исполнения своих полномочий от естественных причин (Уильям Генри Гаррисон, Закари Тейлор, Уоррен Гардинг и Франклин Д. Рузвельт)





- Четыре президента были убиты: Линкольн (1865, южанином в театре), Гарфилд (1881, душевнобольным на вокзале), Мак-Кинли (1901, анархистом на выставке) и Кеннеди (1963, Ли Харви Освальдом), и один ушёл в отставку (Ричард Никсон).





- Первый президент США Джордж Вашингтон стал единственным президентом, получившим 100 % голосов выборщиков.





- За Джеральда Форда не голосовал ни один избиратель или выборщик — Ричард Никсон назначил его вице-президентом после отставки Спиро Агню (назначение утвердили обе палаты Конгресса), а после отставки самого Никсона Форд автоматически стал 38 президентом.





- На выборах 1824 года победитель, не получивший абсолютного большинства голосов избирателей и выборщиков, проиграл пост президента при голосовании Палаты представителей.





- Второй и шестой президенты, так же, как сорок первый и сорок третий — отец и сын, двадцать шестой и тридцать второй — шестиюродные братья.





- Мартин ван Бюрен — первый президент США, родившийся на территории независимых Штатов (а не английских колоний), и единственный, чьим родным языком был не английский.





- Двух президентов, убитых на своём посту, сменили вице-президенты по фамилии Джонсон.





- Барак Обама — единственный президент афроамериканского происхождения.





- Во время Гражданской войны с 1861 по 1865 год существовала должность президента Конфедеративных Штатов Америки, когда южные штаты объявили себя независимыми и вышли из состава США. Первым и единственным президентом КША был Джефферсон Дэвис, занимавший этот пост с 18 февраля 1861 года по 10 мая 1865 года (вице-президентом в это время был Александр Стивенс).





- Стать Президентом США по может только гражданин США по рождению (или тот кто состоял гражданином США при утверждении Конституции), старше 35 лет и проживающий в США не менее 14 лет.





- С амым пожилой президент на момент избрания - Рональд Рейган, который был избран в возрасте 69 лет и переизбранный на второй срок в возрасте 73 лет.





- Самым молодой президент - Теодор Рузвельт , избранный в возрасте 42 лет и 10 месяцев.





- Авраам Линкольн - единственный президент США, который работал лицензированным барменом. Он был совладельцем салуна «Берри и Линкольн» в городе Спрингфилд, штат Иллинойс

- Джордж Вашингтон отказался получать президентскую зарплату , которая в то время составляла 25 000 $ в год

- Гровер Кливленд был единственным президентом в истории США исполнившим обязанность палача. До президентства он работал шерифом г. Эри, штат Нью-Йорк, однажды он должен был либо сам исполнить смертный приговор, либо за 10 $ нанять палача. Кливленд предпочел казнить заключенного сам





- В 1902 году, находясь на охоте, президент Теодор Рузвельт пожалел маленького медвежонка. За этот эпизод ухватились фабрики игрушек, которые начали штамповать популярного до сих пор «Медвежонка Тедди»

- Джордж Вашингтон никогда не жил в Белом доме . В то время столица находилась в Филадельфии, а также других городах. Вашингтон также был единственным президентом, который не представлял никакую политическую партию

- Джеймс Гарфилд стал первым президентом, когда-либо говорившим по телефону. При разговоре с Александром Беллом, который находился на расстоянии 13 миль от него, первое что он сказал: «Пожалуйста, говорите немного медленнее»





- Шесть президентов США звали Джеймсами: Мэдисона, Монро, Полка, Бьюкенена, Гарфилда, и Картера

- Дуайт Дэвид Эйзенхауэр был единственным президентом, принимавшим участие в Первой и Второй мировых войнах

- Ричард Никсон стал первым президентом, который посетил все 50 штатов и осуществил первый визит в Китай

- Президент Герберт Кларк Гувер приказал слугам, работающим в Белом доме, не попадаться ему на глаза. В противном случае они могли быть уволенными

- Президент Улисс Грант курил около 20 сигар в день. После победы в гражданской войне, ему подарили 10 000 сигар. Позже он умер от рака горла

- У Джона Тайлера было больше детей, чем у любого другого президента США . Восемь детей от первого брака и семеро от второго

- Джеймс Мэдисон был самым миниатюрным президентом США, его рост был всего 164 см, а вес - 45 кг

- Джордж Вашингтон произнес самую короткую инаугурационную речь . Она состояла всего из 133 слова

- Уильям Генри Гаррисон произнес самую длинную инаугурационную речь из всех президентов США. Она состояла из 8578 слов и длилась 100 минут. В день инаугурации была плохая погода. Спустя месяц Гаррисон умер от пневмонии, став президентом, проработавшим на своем посту, самый короткий срок

- Президенты: Вашингтон, Монро, Джексон, Полк, Бьюкенен, Джонсон, Гарфилд, Мак-Кинли, Рузвельт, Тафт, Хардинг, Рузвельт, Трумэн, Джонсон и Форд были масонами , многие символы, которых изображены на американских долларах

- Тело Джона Гаррисона, отца президента Бенджамина Гаррисона, было украдено из могилы и продано в медицинский колледж в Цинциннати, штат Огайо для проведения опытов. Позже тело было перезахоронено

- Президент Резерфорд Хейс страдал лиссофобией - навязчивым страхом сойти с ума





- В 1945 году Конгресс США проголосовал за то, чтобы на 10-ти центовой монете был вычеканен профиль Франко Делано Рузвельта

- Джордж Герберт Уокер Буш единственный президент США, полное имя которого, состоит из четырех слов

- Первый ребенок, который умер в Белом доме, был 12-летний сын Авраама Линкольна

- Убийца президента Джеймса Гарфилда выстрелил своей жертве в спину пять 5 раз из пистолета British Bulldog. По словам убийцы, он выбрал именно этот пистолет потому, что он хорошо смотрелся бы на стенде какого-нибудь музея. В настоящее время никто не знает где этот пистолет

- Уильям Говард Тафт по прозвищу "Большой Билл", был самым крупным президентом США . Он весил 325 фунтов, из-за чего часто застревал в ванной Белого дома, откуда его неоднократно вытаскивали его советники

- Во время предвыборной кампании Теодора Рузвельта, на него было совершено покушение. Получив пулю в грудь, Рузвельт все равно закончил свою речь

- Для того чтобы играть в гольф в снежную погоду, Вудро Вильсон просил красить его мячи в черный цвет

- Томас Джефферсон сам сочинил надпись для своего надгробия, в нем говорилось о том, что он был автором Декларации независимости и основателем университета в Виргинии. Однако он забыл упомянуть о том, что был президентом США

- Авраам Линкольн был первым бородатым президентом США

- Последними словами Т. Рузвельта были - "Пожалуйста, потушите свет". Т. Джефферсона - "Это четвертый?". Джона Адамса - "Томас Джефферсон еще жив", хотя Джефферсон скончался несколькими часами ранее

- Чтобы добраться до места своей инаугурации, Джорджу Вашингтону пришлось занять 600 $ у своего соседа

- Вашингтон, Джексон, Ван Бюрен, Тейлор, Филлмор, Линкольн, А. Джонсон и Кливленд не учились в колледже. А Гарри Трумэн стал президентом в XX веке без высшего образования

- Столица Либерии – Монровия, названа в честь 5-го президента США Джеймса Монро

- В США не было ни одного президента, который был бы единственным ребенком в семье

- Первым президентом, который родился за пределами 13 колоний, стал Авраам Линкольн

- Некоторые историки утверждают, что первым президентом США, должен считаться американский революционер Джон Хэнсон (1721-1783г.г.) т.к. он был первым лидером Конфедерации, как было указано в некоторых государственных документах

- Уильям Мак-Кинли стал первым президентом США, который сел в скорую помощь, отправившую его в больницу после ранения

- Уоррен Гардинг был первым президентом, который выступил по радио , первым кто поехал на свою инаугурацию на автомобиле и первым кого могли выбрать женщины, получившие право голоса

- Авраам Линкольн был самым высоким президент США , его рост составлял 6,4 фута (195 см)





- Джон Кеннеди был первым президентом - римским католиком, первым президентом - бойскаутом и первым президентом родившемся в двадцатом веке





- Джеральд Форд единственный президент, которому удалось стать вице-президентом и президентом, не будучи избранным народом. Он был назначен вице-президентом, после того как Спайро Эгнью ушел в отставку, и президентом, после досрочного ухода Никсона





- Резерфорд Хейс был единственным президентом США, который запретил алкоголь в Белом доме





- Эндрю Джонсон стал первым президентом США, которому был объявлен импичмент. Однако Джонсон был оправдан, с перевесом всего в 1 голос. Следующий импичмент был объявлен спустя 131 год, президенту Биллу Клинтону.





