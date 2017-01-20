Чем запомнились Президенты США: интересные факты
20 января 2017, 10:38
Эти люди относятся к числу самых влиятельных людей на планете.
аСегодня в США состоится инаугурация Дональда Трампа - 45 Президента США. В 12:00 Трамп присягнет народу США, а вечером примет бал. С полудня также завершится срок полномочий 44 президента Барака Обамы. Инаугурация обойдется примерно в $200 миллионов.
Отметим, что до принятия в 1933 году Двадцатой поправки к Конституции США, датой инаугурации было 4 марта.
Клятва президента США. Во время инаугурации президент приносит присягу или дает следующее торжественное обещание: «Я торжественно клянусь (или обещаю), что буду добросовестно исполнять должность Президента Соединённых Штатов и в полную меру сил своих буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединённых Штатов». В конце присяги традиционно добавляют слова: «Да поможет мне Бог» (So help me God), хотя Конституция этого не требует.
Резиденция президентов (начиная со второго, Джона Адамса) - Белый дом в Вашингтоне, округ Колумбия. Рабочий кабинет (начиная с Уильяма Тафта) - Овальный кабинет Белого дома. Загородная резиденция - Кемп-Дэвид.
Президент прекращает свои полномочия в следующих случаях:
Истечение срока полномочий - наиболее частый случай.
Президент может быть отстранен от должности после осуждения в порядке импичмента за государственную измену, взяточничество или другие преступления. До сих пор ни одна попытка импичмента президенту США не имела успеха.
В случае отстранения Президента от должности, его смерти, отставки или неспособности осуществлять полномочия и обязанности таковые переходят к вице-президенту США.
Эти и другие интересные факты о 44 президентах США и их президентстве мы расскажем в небольшом обзоре:
- Президент США - глава исполнительной власти США. Должность введена Конституцией США, принятой Конституционным конвентом (собранием) в 1787 году. Первым президентом США стал в 1789 году Джордж Вашингтон. До его вступления в должность название «президент» использовалось в сочетании «президент Континентального конгресса» — председатель съезда представителей колоний, на котором была принята Декларация о независимости.
- Президенты США избираются с 1789 года. Последовательные сроки традиционно нумеруются как одно президентство. Например, Джордж Вашингтон, избранный на пост два раза подряд, был первым президентом, а не первым и вторым.
- Единственный на настоящее время случай нахождения в должности с перерывом Гровер Кливленд считается как два президентства 22 и 24 президент.
- Франклин Рузвельт — единственный в истории США человек, четырежды избиравшийся на пост президента; также он и дольше всех находился в этой должности — на протяжении более 12 лет, с 1933 по 1945 год. Самый короткий срок президентства был у Уильяма Гаррисона март — апрель 1841 года.
- Восемь американских президентов умерли, находясь в должности. Четверо скончались во время исполнения своих полномочий от естественных причин (Уильям Генри Гаррисон, Закари Тейлор, Уоррен Гардинг и Франклин Д. Рузвельт)
- Четыре президента были убиты: Линкольн (1865, южанином в театре), Гарфилд (1881, душевнобольным на вокзале), Мак-Кинли (1901, анархистом на выставке) и Кеннеди (1963, Ли Харви Освальдом), и один ушёл в отставку (Ричард Никсон).
- Первый президент США Джордж Вашингтон стал единственным президентом, получившим 100 % голосов выборщиков.
- За Джеральда Форда не голосовал ни один избиратель или выборщик — Ричард Никсон назначил его вице-президентом после отставки Спиро Агню (назначение утвердили обе палаты Конгресса), а после отставки самого Никсона Форд автоматически стал 38 президентом.
- На выборах 1824 года победитель, не получивший абсолютного большинства голосов избирателей и выборщиков, проиграл пост президента при голосовании Палаты представителей.
- Второй и шестой президенты, так же, как сорок первый и сорок третий — отец и сын, двадцать шестой и тридцать второй — шестиюродные братья.
- Мартин ван Бюрен — первый президент США, родившийся на территории независимых Штатов (а не английских колоний), и единственный, чьим родным языком был не английский.
- Двух президентов, убитых на своём посту, сменили вице-президенты по фамилии Джонсон.
- Барак Обама — единственный президент афроамериканского происхождения.
- Во время Гражданской войны с 1861 по 1865 год существовала должность президента Конфедеративных Штатов Америки, когда южные штаты объявили себя независимыми и вышли из состава США. Первым и единственным президентом КША был Джефферсон Дэвис, занимавший этот пост с 18 февраля 1861 года по 10 мая 1865 года (вице-президентом в это время был Александр Стивенс).
- Стать Президентом США по может только гражданин США по рождению (или тот кто состоял гражданином США при утверждении Конституции), старше 35 лет и проживающий в США не менее 14 лет.
- Самым пожилой президент на момент избрания - Рональд Рейган, который был избран в возрасте 69 лет и переизбранный на второй срок в возрасте 73 лет.
- Самым молодой президент - Теодор Рузвельт, избранный в возрасте 42 лет и 10 месяцев.
- Авраам Линкольн - единственный президент США, который работал лицензированным барменом. Он был совладельцем салуна «Берри и Линкольн» в городе Спрингфилд, штат Иллинойс
- Джордж Вашингтон отказался получать президентскую зарплату, которая в то время составляла 25 000 $ в год
- Гровер Кливленд был единственным президентом в истории США исполнившим обязанность палача. До президентства он работал шерифом г. Эри, штат Нью-Йорк, однажды он должен был либо сам исполнить смертный приговор, либо за 10 $ нанять палача. Кливленд предпочел казнить заключенного сам
- В 1902 году, находясь на охоте, президент Теодор Рузвельт пожалел маленького медвежонка. За этот эпизод ухватились фабрики игрушек, которые начали штамповать популярного до сих пор «Медвежонка Тедди»
- Джордж Вашингтон никогда не жил в Белом доме. В то время столица находилась в Филадельфии, а также других городах. Вашингтон также был единственным президентом, который не представлял никакую политическую партию
- Джеймс Гарфилд стал первым президентом, когда-либо говорившим по телефону. При разговоре с Александром Беллом, который находился на расстоянии 13 миль от него, первое что он сказал: «Пожалуйста, говорите немного медленнее»
- Шесть президентов США звали Джеймсами: Мэдисона, Монро, Полка, Бьюкенена, Гарфилда, и Картера
- Дуайт Дэвид Эйзенхауэр был единственным президентом, принимавшим участие в Первой и Второй мировых войнах
- Ричард Никсон стал первым президентом, который посетил все 50 штатов и осуществил первый визит в Китай
- Президент Герберт Кларк Гувер приказал слугам, работающим в Белом доме, не попадаться ему на глаза. В противном случае они могли быть уволенными
- Президент Улисс Грант курил около 20 сигар в день. После победы в гражданской войне, ему подарили 10 000 сигар. Позже он умер от рака горла
- У Джона Тайлера было больше детей, чем у любого другого президента США. Восемь детей от первого брака и семеро от второго
- Джеймс Мэдисон был самым миниатюрным президентом США, его рост был всего 164 см, а вес - 45 кг
- Джордж Вашингтон произнес самую короткую инаугурационную речь. Она состояла всего из 133 слова
- Уильям Генри Гаррисон произнес самую длинную инаугурационную речь из всех президентов США. Она состояла из 8578 слов и длилась 100 минут. В день инаугурации была плохая погода. Спустя месяц Гаррисон умер от пневмонии, став президентом, проработавшим на своем посту, самый короткий срок
- Президенты: Вашингтон, Монро, Джексон, Полк, Бьюкенен, Джонсон, Гарфилд, Мак-Кинли, Рузвельт, Тафт, Хардинг, Рузвельт, Трумэн, Джонсон и Форд были масонами, многие символы, которых изображены на американских долларах
- Тело Джона Гаррисона, отца президента Бенджамина Гаррисона, было украдено из могилы и продано в медицинский колледж в Цинциннати, штат Огайо для проведения опытов. Позже тело было перезахоронено
- Президент Резерфорд Хейс страдал лиссофобией - навязчивым страхом сойти с ума
- В 1945 году Конгресс США проголосовал за то, чтобы на 10-ти центовой монете был вычеканен профиль Франко Делано Рузвельта
- Джордж Герберт Уокер Буш единственный президент США, полное имя которого, состоит из четырех слов
- Первый ребенок, который умер в Белом доме, был 12-летний сын Авраама Линкольна
- Убийца президента Джеймса Гарфилда выстрелил своей жертве в спину пять 5 раз из пистолета British Bulldog. По словам убийцы, он выбрал именно этот пистолет потому, что он хорошо смотрелся бы на стенде какого-нибудь музея. В настоящее время никто не знает где этот пистолет
- Уильям Говард Тафт по прозвищу "Большой Билл", был самым крупным президентом США. Он весил 325 фунтов, из-за чего часто застревал в ванной Белого дома, откуда его неоднократно вытаскивали его советники
- Во время предвыборной кампании Теодора Рузвельта, на него было совершено покушение. Получив пулю в грудь, Рузвельт все равно закончил свою речь
- Для того чтобы играть в гольф в снежную погоду, Вудро Вильсон просил красить его мячи в черный цвет
- Томас Джефферсон сам сочинил надпись для своего надгробия, в нем говорилось о том, что он был автором Декларации независимости и основателем университета в Виргинии. Однако он забыл упомянуть о том, что был президентом США
- Авраам Линкольн был первым бородатым президентом США
- Последними словами Т. Рузвельта были - "Пожалуйста, потушите свет". Т. Джефферсона - "Это четвертый?". Джона Адамса - "Томас Джефферсон еще жив", хотя Джефферсон скончался несколькими часами ранее
- Чтобы добраться до места своей инаугурации, Джорджу Вашингтону пришлось занять 600 $ у своего соседа
- Вашингтон, Джексон, Ван Бюрен, Тейлор, Филлмор, Линкольн, А. Джонсон и Кливленд не учились в колледже. А Гарри Трумэн стал президентом в XX веке без высшего образования
- Столица Либерии – Монровия, названа в честь 5-го президента США Джеймса Монро
- В США не было ни одного президента, который был бы единственным ребенком в семье
- Первым президентом, который родился за пределами 13 колоний, стал Авраам Линкольн
- Некоторые историки утверждают, что первым президентом США, должен считаться американский революционер Джон Хэнсон (1721-1783г.г.) т.к. он был первым лидером Конфедерации, как было указано в некоторых государственных документах
- Уильям Мак-Кинли стал первым президентом США, который сел в скорую помощь, отправившую его в больницу после ранения
- Уоррен Гардинг был первым президентом, который выступил по радио, первым кто поехал на свою инаугурацию на автомобиле и первым кого могли выбрать женщины, получившие право голоса
- Авраам Линкольн был самым высоким президент США, его рост составлял 6,4 фута (195 см)
- Джон Кеннеди был первым президентом - римским католиком, первым президентом - бойскаутом и первым президентом родившемся в двадцатом веке
- Джеральд Форд единственный президент, которому удалось стать вице-президентом и президентом, не будучи избранным народом. Он был назначен вице-президентом, после того как Спайро Эгнью ушел в отставку, и президентом, после досрочного ухода Никсона
- Резерфорд Хейс был единственным президентом США, который запретил алкоголь в Белом доме
- Эндрю Джонсон стал первым президентом США, которому был объявлен импичмент. Однако Джонсон был оправдан, с перевесом всего в 1 голос. Следующий импичмент был объявлен спустя 131 год, президенту Биллу Клинтону.
Годы правления президентов США
|
№
|
Президент
|
Годы жизни
|
Годы власти
|
Партийность
|
1732-1799
|
1789-1797
|
Федералист
|
1735-1826
|
1797-1801
|
Федералист
|
1743-1826
|
1801-1809
|
Дем - Республ. партия
|
1751-1836
|
1809-1817
|
Дем - Республ. партия
|
1758-1831
|
1817-1825
|
Дем - Республ. партия
|
1767-1848
|
1825-1829
|
Дем - Республ. партия
|
1767-1845
|
1829-1837
|
Демократ
|
1782-1862
|
1837-1841
|
Демократ
|
1773-1841
|
март-апрель 1841
|
Виг
|
1790-1862
|
1841-1845
|
Виг
|
1795-1849
|
1845-1849
|
Демократ
|
1784-1850
|
1849-1850
|
Виг
|
1800-1874
|
1850-1853
|
Виг
|
1804-1869
|
1853-1857
|
Демократ
|
1791-1868
|
1857-1861
|
Демократ
|
1809-1865
|
1861-1865
|
Республиканец
|
1808-1875
|
1865-1869
|
Демократ
|
1822-1885
|
1869-1877
|
Республиканец
|
1822-1893
|
1877-1881
|
Республиканец
|
1831-1881
|
март - сент. 1881
|
Республиканец
|
1829-1886
|
1881-1885
|
Республиканец
|
1837-1908
|
1885-1889
|
Демократ
|
1833-1901
|
1889-1893
|
Республиканец
|
1837-1908
|
1893-1897
|
Демократ
|
1843-1901
|
1897-1901
|
Республиканец
|
1858-1919
|
1901-1909
|
Республиканец
|
1857-1930
|
1909-1913
|
Республиканец
|
1856-1924
|
1913-1921
|
Демократ
|
1865-1923
|
1921-1923
|
Республиканец
|
1872-1933
|
1923-1929
|
Республиканец
|
1874-1964
|
1929-1933
|
Республиканец
|
1882-1945
|
1933-1945
|
Демократ
|
1884-1972
|
1945-1953
|
Демократ
|
1890-1969
|
1953-1961
|
Республиканец
|
1917-1963
|
1961-1963
|
Демократ
|
1908-1973
|
1963-1969
|
Демократ
|
1913-1994
|
1969-1974
|
Республиканец
|
1913-2006
|
1974-1977
|
Республиканец
|
1924-
|
1977-1981
|
Демократ
|
1911-2004
|
1981-1989
|
Республиканец
|
1924-
|
1989-1993
|
Республиканец
|
1946-
|
1993-2001
|
Демократ
|
1946-
|
2001-2009
|
Республиканец
|
1961-
|
2009-2017
|
Демократ
|
45
|
1946-
|
2017-
|
Республиканец
Подготовлено по материалам из открытых источников
Фото:ИноСМИ
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