Численность населения Китая за год выросла до 1,38 млрд человек
20 января 2017, 10:40
В это число не вошли китайцы, проживающие за рубежом.
Численность населения Китая к концу 2016 года составила 1 млрд 382 млн 271 тыс. чел., что на 8 млн чел. больше показателя 2015 года. Такие данные публикует Государственное статистическое управление КНР, сообщает ТАСС.
В это число не входят жители Специальных административных районов Сянган (Гонконг) и Аомэнь (Макао), Тайваня, а также проживающие за границей китайцы. За прошлый год, говорится в докладе, в стране родились 17,8 млн чел., а естественный прирост населения составил 5,86%, что на 0,9 процентных пункта больше показателя 2015 года.
Численность трудоспособного населения в возрасте от 16 до 60 лет на конец 2016 года составила 907,47 млн чел. - 65,6% от общего населения. В Китае в последние годы наблюдается процесс стремительного старения населения. Последние данные показывают, что в настоящее время в КНР насчитывается свыше 230 млн чел. в возрасте старше 60 лет, что составляет 16,7% от общей численности населения страны.
Проблема стремительного старения населения заставила власти в 2013 году пересмотреть политику "одна семья - один ребенок". По новым правилам теперь разрешено иметь второго ребенка в семьях, где муж или жена были единственными детьми у своих родителей. Раньше для получения права на второго ребенка оба супруга должны были быть единственными детьми в своих семьях.
Сохраняется в Китае и проблема гендерной диспропорции. По последним данным, численность мужского населения на конец 2016 года составила 708,15 млн чел., а женского - 674,56 млн.
Фото: ChinaEd.ru
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