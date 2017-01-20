Для контроля внутренней миграции

22 декабря 2016 года Президентом РК подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму». Необходимо отметить, что институт регистрации не ограничивает права на свободное передвижение и соответствует международной практике.

В той или иной форме учет населения ведется в большинстве государств, так как от этого зависит планирование экономической и социальной политики. В Казахстане учет населения по месту жительства и временного проживания также всегда был предусмотрен законодательством:

- Положение о паспортной системе в РК (ППРК от 5 апреля 1993 года № 256);

- Правила документирования и регистрации населения (ППРК от 10 июля 2000 года № 1063);

- Правила регистрации внутренних мигрантов (ППРК от 1 декабря 2011 года № 1427).

Действующее законодательство уже предусматривает обязанность граждан зарегистрироваться по месту жительства. Такая обязанность установлена Законом «О миграции населения» (п. 2 пп. 1 ст. 51). За проживание без регистрации установлена административная ответственность (ст. 377 КоАП от 2001 года, ст. 492 действующего КоАП).

Вместе с тем отсутствует обязанность владельцев жилья обеспечить регистрацию проживающих у них лиц. Указанный Закон устраняет этот пробел в законодательстве. При этом вводится административная ответственность хозяев за проживание граждан в принадлежащем им жилье без регистрации (ч. ч. 5, 6 ст. 493). Такой подход позволит не только решить проблемы «резиновых квартир», но и снимет проблему проживания без регистрации.

Одновременно с трех до одного месяца сокращается срок проживания без регистрации, за который предусмотрено предупреждение. Согласно Правилам регистрации внутренних мигрантов (п. 13 Постановления Правительства РК от 1 декабря 2011 года № 1427), внутренние мигранты, прибывшие на временное жительство сроком свыше трех месяцев, берутся органами внутренних дел на учет по месту временного проживания.

То есть учет по месту временного пребывания гражданина ведется, но законодательно обязанность гражданина зарегистрироваться по месту жительства закреплена не была.

Сейчас Законом в целях устранения правового пробела в Законе «О миграции населения» (ст. 1) дается определение понятию «место временного пребывания (проживания)» и устанавливается обязанность регистрироваться и по месту временного пребывания (ст. 51 Закона «О миграции населения»).

Кроме того, областные маслихаты наделяются правом утверждения Правил регулирования миграционных процессов, которые будут учитывать особенности миграционной ситуации в регионах. При этом они будут разрабатываться на основе Типовых правил, утверждаемых Правительством.

Основной задачей регистрации является мониторинг процессов внутренней миграции, учет количества проживающих граждан для определения потенциала развития каждого населенного пункта при разработке государственных и региональных программ развития территории. На основании этих расчетов планируется создание рабочих мест, строительство школ, больниц, развитие инженерно-технической инфраструктуры.

Сведения о регистрации из информационной системы МВД в режиме реального времени поступают в Государственную базу данных «Физические лица» (администратор МЮ), доступ к которой имеют 15 государственных органов. Это дает возможность получения актуальной информации о месте жительства граждан. Наличие этих сведений в электронной базе данных также освобождает граждан от необходимости сбора и предоставления справок при получении государственных услуг.

Так, сведения о регистрации используются подразделениями Минобороны для воинского учета, ЦИК для составления списков избирателей по округам, МЗСР при обращении в органы здравоохранения, выплате социальных пособий и других выплат, МЮ при регистрации актов гражданского состояния, недвижимости и др., МНЭ для учетов органов статистики, МФ для налогового учета, МОН при распределении мест в организации дошкольного, среднего образования, другим вопросам, сведения о регистрации лиц используются также в других сферах государственными органами и организациями.

Необходимо отметить, что институт регистрации не ограничивает права на свободное передвижение и соответствует международной практике. В той или иной форме учет населения ведется в большинстве государств, так как от этого зависит планирование экономической и социальной политики.

К примеру, в ряде постсоветских государств, таких, как Российская Федерация, Латвия, Литва, Молдова, Эстония, Грузия ведется Единый регистр населения и предусмотрен обязательный явочный порядок регистрации. В ФРГ регистрация производится муниципальными службами в течение двух недель после прибытия на новое место жительства. За несвоевременное сообщение о въезде или выезде из квартиры, либо использование чужого адреса предусмотрен штраф в размере от одного до 50 тыс. евро.

В Австрии для регистрации места жительства в полицию представляются документ, удостоверяющий личность, и договор об аренде либо покупке дома. В Бельгии адрес гражданина заносится на идентификационную карту удостоверения личности после подачи гражданином в ратушу заявления о переезде. Аналогичные процедуры имеются и в других странах Европейского Союза.

В Израиле регистрация осуществляется в городских и окружных отделениях МВД. При этом гражданину выдается вкладыш в удостоверение личности, где указан заявленный адрес.

В Южной Корее регистрация в местных органах власти необходима для получения доступа к государственным услугам, включая образование.

Таким образом, процедура регистрации места жительства граждан соответствует ведущим мировым стандартам. В целях упрощения условий и порядка регистрации, в том числе для социально уязвимых слоев населения, МВД приняты следующие последовательные меры:

- регистрация оформляется в день обращения;

- не требуется предварительного снятия с регистрационного учета с прежнего места жительства, регистрация и выписка с прежнего адреса производится автоматически;

- имеется возможность онлайн-регистрации через портал «электронного правительства»;

- для лиц без определенного места жительства предусмотрена регистрация в центрах социальной адаптации и реабилитации;

- при отсутствии у лица документов, удостоверяющих личность, либо их утрате и непригодности, регистрация предусмотрена по временному удостоверению личности;

- регистрация носит уведомительный характер и не ставится в зависимость от каких-либо условий.

Регистрация граждан по месту их постоянного жительства либо временного пребывания осуществляется органами внутренних дел в центрах обслуживания населения (ЦОН) в автоматизированном режиме в момент обращения.

Более того, по новым удостоверениям личности с «чипами» производится только перезапись юридического адреса без замены самого удостоверения личности.

Вместе с тем зарегистрироваться граждане могут не только в ЦОНах, но и посредством портала «электронного правительства», оформив электронный запрос и заверив его своей электронной цифровой подписью, оплатив госпошлину через платежный шлюз «электронного правительства». Только за этот год посредством ПЭП зарегистрировано более тысячи граждан РК.

Также стоит отметить, что регистрация гражданина в жилом помещении не определяет права претендовать на жилище и не является основанием для приобретения права собственности. Заключая определенные сделки (например, договор аренды), собственники могут передать временному жильцу право владения и пользования жильем. Однако такие права не влекут возникновения права собственности у арендатора, если только договор аренды не предполагал перехода недвижимости в его собственность. Место регистрации гражданина является его юридическим адресом, по которому ведется налоговый, воинский и другие виды учетов.

Задачами регистрации являются мониторинг процессов внутренней миграции; учет количества проживающих граждан для определения потенциала развития каждого населенного пункта при разработке государственных и региональных программ развития территории. На основании этих расчетов планируется создание рабочих мест, строительство школ, больниц, развитие инженерно-технической инфраструктуры.

Предусмотренные Законом поправки позволят усилить контроль внутренней миграции и повысить эффективность деятельности органов внутренних дел по регулированию миграционных процессов.

Соб. инф.