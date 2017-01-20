Важность государственного метрологического контроля

Нурболат Бекболатулы,

главный специалист ДКТРМ по г. Астане

Всем нам известно, что в настоявшее время для вступления нашей страны в ряды 30 развитых государств мира, большое внимание уделяется защите здоровья и жизни граждан, защите окружающей среды, развитию зеленой экономике и многим другим не маловажным вопросам. Так на пример оснащенность южных регионов нашей страны природным газом является неотъемлемой частью их инфраструктуры, что в свою очередь решает ряд вопросов по уменьшению загрязнения окружающей среды. Во времена высоких цен на бензин, большинство автовладельцев переоборудовали свои транспортные средства для работы на сжиженном газе. Это уменьшает выбросы в атмосферу вредных веществ, кроме того ввиду существенной разницей цен на бензин и сжиженный газ автовладельцы получают хорошую экономию денежных средств.

Автолюбители, установившие на транспортные средства газовое оборудование должны понимать всю ответственность за безопасностью его использования, кроме того не должны забывать и о своих правах перед реализаторами газового топлива. Говоря простым языком: если Вы заправляетесь на АГЗС, Вы имеете право затребовать сертификаты удостоверяющие безопасность газового топлива, а также удостоверяющие достоверность результатов измерении применяемых там средств измерений.

Сертификат о поверке средства измерении - это документ дающий уверенность в достоверности результатов измерений, результаты измерений не поверенных средств измерений вызывают большие сомнения и не гарантируют точность измерений. Данные вопросы отрегулированы Законом Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений». Согласно требованию данного закона, средства измерений, применяемые в сферах осуществления государственного контроля, при серийном производстве, произведенные или ввезенные партиями, перед вводом в эксплуатацию должны проходить испытания с последующим утверждением типа или метрологическую аттестацию с внесением в реестр государственной системы обеспечении единства измерений Республики Казахстан. Запрещаются выпуск в обращение, ввод в эксплуатацию, применение, реализация и реклама средств измерений, подлежащих государственному метрологическому контролю, не прошедших испытания для целей утверждения типа или метрологическую аттестацию. Средства измерений, применяемые в сфере осуществления государственного метрологического контроля, подвергаются поверке при выпуске из производства или ремонта, эксплуатации и ввозе по импорту после утверждения их типа или метрологической аттестации и регистрации в реестре государственной системы обеспечения единства измерений. За нарушения физическими и юридическими лицами требований закона Об обеспечении единства измерений, Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность, а органом уполномоченным осуществлять государственный контроль в данной сфере являются территориальные департаменты Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

В пример всему вышесказанному отметим, что в столице нашей страны на основании обращения гражданина Астаны был проведен внеплановый государственный контроль на АГЗС ТОО «Аль-Барс Газ». По результатом проверки установлено, что применяемые установки для заправки газа не прошли испытания с последующим утверждением типа или метрологическую аттестацию и не внесены в реестр ГСИ РК, что в свою очередь не гарантирует то, что народ приобретавший газ на данном АГЗС не был обманут предприятием в виде недолива топлива. Государственный метрологический контроль за количеством товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций, осуществляется в целях проверки правильности определения массы, объема, расхода или других величин, характеризующих количество этих товаров. По результатам проверки предприятие было привлечено к административной ответственности и получило предписание о запрете на применение не соответствующих требованиям законодательства средств измерений.

Если Вы встретите факты нарушения закона Республики Казахстан Об обеспечении единства измерений, будь то применение не поверенных средств измерений, реализация фасованной продукции в упаковках любого вида не соответствующей массе указанной на упаковке или же при возникновении сомнений в достоверности результатов средств измерений при реализации товаров отчуждаемых при совершении торговых операций, Вы имеете право направить соответствующие письмо в территориальные департаменты Комитета технического регулирования и метрологии.

Наш адрес: г. Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік ел 11, контактные телефоны: 270741, 270742, Email: gosnadzor_astana@mail.ru.