В Усть-Каменогорске спасли мальчика с крыши балкона

Инцидент произошел когда у младшеклассников были отменены занятия из-за морозов.

В областном центре мальчик скатился с крыши двухэтажного дома на кровлю балкона и не смог самостоятельно слезть. Оттуда его снимали спасатели, передает корреспондент передает корреспондент YK-news.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.





Инцидент произошел 19 января, когда у младшеклассников были отменены занятия из-за морозов. Девятилетний мальчик залез на крышу двухэтажного дома № 34Б по улице Бажова. Оттуда ребенок скатился на кровлю балкона. Очевидцы вызвали спасателей.





Сотрудники службы пожаротушения и аварийно спасательных работ сняли ребенка с помощью пожарной лестницы и передали его врачам скорой помощи.





Михаил Потапов