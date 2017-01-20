Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Усть-Каменогорске спасли мальчика с крыши балкона

20 января 2017, 10:43

Инцидент произошел когда у младшеклассников были отменены занятия из-за морозов.


В областном центре мальчик скатился с крыши двухэтажного дома на кровлю балкона и не смог самостоятельно слезть. Оттуда его снимали спасатели, передает корреспондент YK-news.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Инцидент произошел 19 января, когда у младшеклассников были отменены занятия из-за морозов. Девятилетний мальчик залез на крышу двухэтажного дома № 34Б по улице Бажова. Оттуда ребенок скатился на кровлю балкона. Очевидцы вызвали спасателей.

Сотрудники службы пожаротушения и аварийно спасательных работ сняли ребенка с помощью пожарной лестницы и передали его врачам скорой помощи.

Михаил Потапов
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также