В Усть-Каменогорске спасли мальчика с крыши балкона
20 января 2017, 10:43
Инцидент произошел когда у младшеклассников были отменены занятия из-за морозов.
В областном центре мальчик скатился с крыши двухэтажного дома на кровлю балкона и не смог самостоятельно слезть. Оттуда его снимали спасатели, передает корреспондент YK-news.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.
Инцидент произошел 19 января, когда у младшеклассников были отменены занятия из-за морозов. Девятилетний мальчик залез на крышу двухэтажного дома № 34Б по улице Бажова. Оттуда ребенок скатился на кровлю балкона. Очевидцы вызвали спасателей.
Сотрудники службы пожаротушения и аварийно спасательных работ сняли ребенка с помощью пожарной лестницы и передали его врачам скорой помощи.
Михаил Потапов
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
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