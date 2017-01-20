10 самых красивых спортсменок сборной Казахстана на Универсиаде-2017

Они молоды, прекрасны и нацелены на победу. С 29 января по 8 февраля к ним будут прикованы миллионы взглядов. Zakon.kz представляет 10-ку самых красивых спортсменок сборной Казахстана.





Айза Иманбек, фигурное катание









Айза является одной из сильнейших фигуристок Казахстана. Она не раз становилась призером чемпионата страны и международных турниров. По словам наставника сборной РК, Иманбек на Универсиаде покажет яркую интересную программу и по всем прогнозам должна попасть в 10-ку сильнейших.









Анна Кистанова, биатлон









Анна серебряный призёр чемпионата Азии, на Универсиаде в Осрблье в составе казахстанской четверки стала серебряным призёром в смешанной эстафете. Главная спортивная мечта биатлонистки - золото Олимпийских игр, но золото Универсиады было бы тоже неплохо.













Рамина Юничева, керлинг









Одарена не только в спорте, но и в науке. 23-летняя керлингистка является капитаном сборной, помогает отстающим ученикам в качестве репетитора по математике и информатике. Также Рамина является одной из соавторов программы "Electrosaver", которую оценят любители игры на гитаре.









Алина Райкова, биатлон









Райкова чемпионка зимней Универсиады 2015. Хочется надеяться на то, что в Алматы Райкова станет двукратной победительницей Всемирных студенческих игр.









Жансая Адыханова, фигурное катание









Еще одна талантливая казахстанка представит нашу страну в фигурном катании. В арсенале фигуристки разнообразные прыжки, шаги, вращения и что немаловажно природная грация и артистизм.









Асем Тулеубаева, хоккей









23-летняя хоккеистка начинала спортивную карьеру в клубе "Устинка", затем перешла в алматинскую «Айсулу» и вошла в состав сборной Казахстана. Асем участвовала в чемпионатах мира среди молодежи и взрослых, а также защищала честь страны на Зимней Юношеской Олимпиаде.









Анастасия Крестова, шорт-трек









В скоростном беге на коньках на короткой дорожке, в состязаниях среди женщин нашу сборную представит 20-летняя Анастасия Крестова. Костанайская спортсменка подает большие надежды на «золотое» будущее.









Жанбота Алдабергенова, фигурное катание













В медальной копилке Жанботы множество медалей с различных престижных международных турниров. На Универсиаде-2017 Алдабергенова считается главным фаворитом в свой дисциплине.









Анна Стоян, лыжные гонки









Анна серебряный призер Универсиады-2015, в команде с Викторией Ланчаковой и Анастасией Слоновой, казахстанки стали вторыми в эстафете три по пять километров, проиграв только сборной России. Также Анна является бронзовым призером международных соревнований по лыжным гонкам в Муонио среди спортсменок до 20 лет.









Дарья Слободкина, сноуборд









Дарья одна из сильнейших сноубордисток Казахстана. Будем надеяться, что на домашней Универсиаде родные горные просторы помогут нашей спортсменке завоевать место на пьедестале.



