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На 23 января отложили судебные прения по делу Бигельды Габдуллина

20 января 2017, 10:47

Суд без указания причин перенес прения сторон/


Прения сторон на судебном процессе по делу директора сайта Radiotochka.kz и главного редактора газеты Central Asia Monitor Бигельды Габдуллина, обвиняемого в вымогательстве, перенесли на понедельник, 23 января на 15.00. Причина переноса заседания суда не указывалась.

Напомним, о задержании Габдуллина Национальное бюро по противодействию коррупции Казахстана сообщило 15 ноября 2016 года, позже он был арестован. Тогда сообщалось, что Габдуллин, используя возглавляемые им СМИ, активизировал информационную атаку в отношении руководителей государственных органов путем публикаций негативных материалов, порочащих деловую репутацию.

По данным следствия, в дальнейшем за прекращение критики он вымогал с должностных лиц государственные заказы для своих медиаресурсов. Как сообщил 11 января адвокат Габдуллина Аманжол Мухамедьяров, его подопечный полностью возместил ущерб в размере более 20 миллионов тенге, а также признал свою вину.

Главное слушание по делу Бигельды Габдуллина началось 17 января в специализированном межрайонном суде по уголовным делам по городу Астаны, журналистам по требованию прокурора и потерпевших запретили вести аудио-, видео- и фотофиксацию происходящего на процессе.

Источник: Sputnik-Казахстан
Фото: fergananews.com

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