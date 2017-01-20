На 23 января отложили судебные прения по делу Бигельды Габдуллина
20 января 2017, 10:47
Суд без указания причин перенес прения сторон/
Прения сторон на судебном процессе по делу директора сайта Radiotochka.kz и главного редактора газеты Central Asia Monitor Бигельды Габдуллина, обвиняемого в вымогательстве, перенесли на понедельник, 23 января на 15.00. Причина переноса заседания суда не указывалась.
Напомним, о задержании Габдуллина Национальное бюро по противодействию коррупции Казахстана сообщило 15 ноября 2016 года, позже он был арестован. Тогда сообщалось, что Габдуллин, используя возглавляемые им СМИ, активизировал информационную атаку в отношении руководителей государственных органов путем публикаций негативных материалов, порочащих деловую репутацию.
По данным следствия, в дальнейшем за прекращение критики он вымогал с должностных лиц государственные заказы для своих медиаресурсов. Как сообщил 11 января адвокат Габдуллина Аманжол Мухамедьяров, его подопечный полностью возместил ущерб в размере более 20 миллионов тенге, а также признал свою вину.
Главное слушание по делу Бигельды Габдуллина началось 17 января в специализированном межрайонном суде по уголовным делам по городу Астаны, журналистам по требованию прокурора и потерпевших запретили вести аудио-, видео- и фотофиксацию происходящего на процессе.
Источник: Sputnik-Казахстан
Фото: fergananews.com
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4840178-5e338585e1be51baf800dcc2fe24efd7
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также