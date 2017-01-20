При назначении более мягкого наказания

А. Аширбеков,

судья СМУС г. Астаны

Ст. 55 УК определены способы назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Редакция данной статьи несколько шире редакции аналогичной статьи УК от 16 июля 1997 года, где предусматривалось назначение более мягкого наказания при наличии исключительных обстоятельств.

Согласно ст. 55 УК предусмотрено назначение менее строгого наказания, чем лишение свободы, за преступления небольшой и средней тяжести, а также экономические преступления, когда лицо добровольно возместило имущественный ущерб, загладило моральный и иной вред, причиненный преступлением.

Назначение более мягкого наказания предусмотрено при наличии смягчающего обстоятельства, не предусмотренного в качестве признака совершенного преступления, и отсутствии отягчающих обстоятельств в зависимости от категории преступлений.

Данное положение закона аналогичным образом перенесено из ч. 4 ст. 53 УК в старой редакции, где предусматривалось, что при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.п. «д» и «к» ч. 1 указанной статьи, наказание не может превышать определенных сроков в зависимости от категории преступлений.

Новизной является то, что вместо смягчающих обстоятельств, свидетельствующих о деятельном раскаянии, могут учитываться любые смягчающие обстоятельства, как предусмотренные, так и не предусмотренные законом.

Перечень смягчающих обстоятельств не является исчерпывающим, а это значит, что фактически по любому делу можно установить как минимум одно или же совокупность смягчающих обстоятельств. К примеру, молодой возраст, отсутствие судимости, наличие работы и семьи, положительная характеристика по месту жительства и т.д., которые по своему содержанию не свидетельствуют о деятельном раскаянии, а лишь характеризуют личность виновного до совершения преступления.

Представляется необходимым обсудить оправданность такого подхода, когда смягчающие обстоятельства, содержащие в себе нормы о деятельном раскаянии, приравниваются к любым смягчающим обстоятельствам, перечень которых не является исчерпывающим.

В судебной практике может возникнуть ситуация, когда один подсудимый, проявив деятельное раскаяние, то есть признав вину и возместив ущерб, поставлен в равные условия в части наказания с другим, у которого установлены «обычные» смягчающие обстоятельства, которые не свидетельствуют о деятельном раскаянии, а характеризуют лишь личность виновного до совершения преступления.

При этом представляется невозможным назначить пожизненное лишение свободы за преступления, представляющие повышенную степень общественной опасности, поскольку, как было указано выше, практически по любому делу возможно установить наличие смягчающих обстоятельств, не связанных с деятельным раскаянием.

Кроме того, возникают вопросы в части применения п. 1) ч. 2 ст. 55 УК, где при наличии смягчающего обстоятельства срок или размер наказания не может превышать при совершении преступления небольшой или средней тяжести половины максимального срока. К примеру, за совершение преступления средней тяжести, предусмотренного ч. 1 ст. 120 УК, предусмотрено наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет. Половина максимального срока наказания составляет два года и шесть месяцев, а санкция ч. 1 ст. 120 УК предусматривает нижний предел в виде трех лет лишения свободы.

В данном случае возникает вопрос о назначении наказания ниже санкции, предусмотренного уголовным законом, когда это возможно при наличии исключительных обстоятельств или же по делам ускоренного судопроизводства, а также по делам, по которым выполнены все условия процессуального соглашения.

При этом в исследуемой норме идет речь о непревышении половины максимального срока наказания, а это значит обязательность назначения наказания ниже низшего предела, то есть от шести месяцев до двух лет и шести месяцев лишения свободы.

В этой связи возникает вопрос: должен ли суд выходить за нижний предел наказания, а именно назначить наказание, не превышающее двух лет и шести месяцев лишения свободы? Представляется, что выход за нижний предел наказания по правилам ч. 2 ст. 55 УК недопустим и данная проблема возникает по причине несовершенства конструирования санкций за преступления средней тяжести, а точнее определения среднего предела (половины) наказания в виде лишения свободы.

Следует отметить особенность применения ч. 2 ст. 55 УК в совокупности с правилами ст. 56 УК, когда наказание за приготовление к преступлению не может превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, а за покушение на преступление не более трех четвертей указанного срока или размера наказания.

В Нормативном постановлении Верховного Суда «О некоторых вопросах назначения уголовного наказания» от 25 июня 2015 года по данному положению закона предусмотрено, что при назначении наказания за неоконченное преступление, при наличии оснований, предусмотренных ч. ч. 2 и 3 ст. 55 УК, следует исчислять половину, две третьих и три четвертых максимального срока и размера наиболее строгого вида наказания, исходя из пределов, установленных ст. 56 УК.

Из этого следует, что в случаях назначения наказания за неоконченное преступление, когда по делу установлены смягчающие и отсутствуют отягчающие обстоятельства, ч. 2 ст. 55 УК должна применяться, исходя из пределов наказания, установленных ст. 56 УК.

Представляется, что данный подход справедлив и оправдан, поскольку само по себе приготовление или покушение на преступление менее опасно, чем оконченное преступление.

Имеют место особенности в части назначения наказания по делам, где выполнены все условия процессуального соглашения. Судебная практика свидетельствует о том, что институт процессуального соглашения в форме сделки о признании вины нашел свое практическое и широкое применение как в ходе досудебного расследования, так и в ходе главного судебного разбирательства.

Вторая форма процессуального соглашения в виде соглашения о сотрудничестве практически не нашла своего применения, и представляется, что на данное обстоятельство влияет следующее.

В соответствии со ст. 621 УПК, если по результатам проведенного расследования преступлений, относящихся к предмету процессуального соглашения о сотрудничестве, при способствовании подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного изобличены лица, совершившие особо тяжкие преступления, преступления в составе преступной группы, а также экстремистские и террористические преступления, и в отношении виновных лиц постановлен обвинительный приговор, то прокурор принимает меры к выполнению условий процессуального соглашения о сотрудничестве.

Из этого следует, что вопрос о снижении размера назначенного наказания виновному лицу, выполнившему все условия процессуального соглашения о сотрудничестве, разрешается в порядке исполнения приговора, то есть когда лицо будет осуждено в рамках санкции статьи, то есть без учета выполнения условий процессуального соглашения.

Представляется, что указанная редакция закона вызывает недоверие со стороны виновных лиц, желающих оказать содействие в раскрытии преступлений, поскольку нет гарантий того, что выданные им лица будут осуждены. Не исключено, что они могут быть оправданы судом с участием присяжных заседателей или же дело будет прекращено по иным основаниям. В этой связи представляется целесообразным пересмотреть условия выполнения процессуального соглашения о сотрудничестве.

Законодатель, закрепляя в ст. 55 УК РК основания назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, указывает на наличие исключительных обстоятельств. При этом не раскрывает их содержания, что ведет к сложности их понимания в судебной практике.

В действующем Нормативном постановлении Верховного Суда «О некоторых вопросах назначения уголовного наказания» от 25 июня 2015 года суды ориентированы на то, что исключительными обстоятельствами могут признаваться как отдельные смягчающие обстоятельства, так и их совокупность, и иные, относящиеся как к совершенному деянию, так и к личности подсудимого, обстоятельства, которые свидетельствуют о меньшей степени общественной опасности совершенного деяния и положительном социально-нравственном облике подсудимого.

Это объясняется тем, что предусмотреть все возможные обстоятельства и признаки, влияющие на назначение наказания ниже низшего предела, законодатель не мог. Каждое уголовное дело обладает множеством индивидуальных особенностей, и обязанность суда оценить их при назначении мер уголовно-правового воздействия.

Анализ судебной практики говорит о весьма широком диапазоне определения исключительных обстоятельств. На наш взгляд, исключительными обстоятельствами, являющимися основанием для назначения более мягкого наказания, следует считать смягчающие обстоятельства как предусмотренные ст. 53 УК РК, так и не предусмотренные законом.

Одно и то же смягчающее обстоятельство, указанное в ч. 1 ст. 53 УК, может иметь разную степень выраженности, следовательно, и разную степень влияния на назначаемое наказание. Например, нахождение у виновного на иждивении двух малолетних детей или шестерых будет учитываться как одно и то же смягчающее обстоятельство (п. «г» ч. 1 ст. 53 УК). Вместе с тем влияние его на избираемую меру наказания, безусловно, должно быть разным, но не исключающим назначение наказания ниже низшего предела санкции статьи уголовного закона. Самое главное, чтобы учитываемые при назначении более мягкого наказания обстоятельства существенно уменьшали характер и степень общественной опасности деяния виновного.

Исключительные обстоятельства дела по своему содержанию отличаются от смягчающих ответственность обстоятельств. По мнению автора, они носят особый характер и значительно снижают степень общественной опасности преступления. Исключительные обстоятельства дела индивидуальны в каждом конкретном посягательстве. Поэтому полагаем нецелесообразным их законодательное закрепление в виде конкретного перечня, так как они должны устанавливаться судом в каждом конкретном случае на основании оценки всех обстоятельств дела и своего внутреннего убеждения.

Полагаем, что исключительные обстоятельства по своему содержанию не совпадают со смягчающими, при наличии которых наказание может быть смягчено лишь в пределах санкции той статьи УК, по которой квалифицируются действия виновного. Принципиальным является то, чтобы они отражали значительное снижение степени общественной опасности как личности виновного, так и самого совершенного преступления.

Так, при индивидуализации наказания большое значение имеет классификация исключительных обстоятельств дела, которыми могут выступать смягчающие обстоятельства как предусмотренные в ч. 1 ст. 53 УК, так и не предусмотренные законом. Именно с помощью классификации исключительных обстоятельств суды более дифференцированно назначают наказание в каждом конкретном случае, именно на это ориентирует нас Верховный Суд.