Формирование антикоррупционной культуры

Нурболат Бекболатулы,

главный специалист ДКТРМ по г. Астане

Сегодня вопрос коррупционных рисков является одной из главных проблем нашего общества, который также является проблемой развития нашей страны. Все мы хотим, что бы каждый гражданин нашей страны вносил свой вклад для процветания нашей страны, что ускорила бы вступление Казахстана в ряды развитых стран мира. Поэтому для нас формирование антикоррупционной культуры имеет большое значение. Считаем, что развивая данную культуру и используя бюджетные средства и имущества по назначению, мы добились бы больших результатов в развитии экономики, чем имеем сейчас.

Департаментом Комитета технического регулирования и метрологии по городу Астане, не менее двух раз в год, в целях разъяснение и обсуждения требовании Законов Республики Казахстан «О противодействие коррупции» и «Этический Кодекс государственных служащих», проводятся круглые столы и учебные семинары.

Так на очередном разъяснительном круглом столе, при участии представителей Департамента Агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции по городу Астане и Народно-демократический партии «Нұр Отан», были обсуждены требования нового антикоррупционного законодательства, возможности формирования атмосферы не терпимости к коррупции не только в коллективе, но и в обществе, вопросы выявления и устанения причин создоющих условия для коррупционных правонарушений.

В этой связи, на сайте Департамента Комитета технического регулирования и метрологии по городу Астане, указан телефон доверия. Каждый специалист Департамента перед выходом на государственный контроль, в обязательном порядке проходит антикоррупционный инструктаж, о чем расписываются в специальном журнале. Ввиду того, что основным направлением нашей деятельности является государственный контроль, для инспекторов была разработано специальная Памятка. В этой памятке описаны обязанности лиц осуществляющих государственный контроль, пути избежания условии создающих коррупционные риски и действия когда такие риски имеют место быть. Кроме того, за инструктаж перед каждым выходом на проверку закреплено ответственное лицо.

Хотелось бы, чтоб каждый гражданин Республики Казахстан, переживающий за будущее своей страны, осознающий ответственность перед обществом, понимал важность вопроса формирования антикоррупционной культуры в стране.

По всем вопросам можете обращаться на телефон доверия Департаментом Комитета технического регулирования и метрологии по г. Астане.