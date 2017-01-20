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Павлодарка доказала в суде, что ее участок продал двойник с фальшивыми документами

20 января 2017, 10:50

Похожая на Нину Сабодаж пенсионерка предъявила нотарису поддельное удостоверение личности, оформив доверенность на некую Людмилу Иргардайте, а та в свою очередь заключила от имени хозяйки договор купли-продажи участка.


68-летняя Нина Сабодаж, узнавшая, что ее земельный участок по улице Луговая без ее ведома продан несколько раз, обратилась в суд с требованием признать сделки недействительными, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Как сообщила агентству пресс-секретарь областного суда Айгерим Сулейменова, в суде выяснилось, что собственность истицы продали по доверенности, которую оформила двойник женщины. Сама же Нина Васильевна никаких бумаг не подписывала, что и доказала соответствующая экспертиза.

Согласно материалам дела, очень похожая на Нину Сабодаж пенсионерка предъявила нотарису Аскару Иргибаеву поддельное удостоверение личности, оформив доверенность на некую Людмилу Иргардайте, а та в свою очередь заключила от имени хозяйки договор купли-продажи участка с безработным Евгением Ситниковым.

После этого землю перепродали жителю ВКО Максиму Китаеву за три миллиона тенге. Все манипуляции с документами были официально зарегистрированы в городском управлении юстиции. Никто из вышеперечисленных юристов, покупателей и продавцов в суд не явился. В ходе следствия удалось допросить лишь Евгения Ситникова, который рассказал, что двое незнакомцев заплатили ему 30 тысяч тенге, чтобы оформить на него земельный участок.

- Суд признал недействительными доверенность, подписанную от имени Нины Сабодаж и все последующие договоры купли-продажи земельного участка по улице Луговая, обязав Иргардайте, Ситникова и Китаева оплатить судебные издержки Нины Васильевны, - сообщила в пресс-секретарь облсуда.

Последнего покупателя – Максима Китаева по указанному им адресу найти так и не удалось, поэтому не понятно, знает ли он, что приобретенный им в Павлодаре участок ему уже не принадлежит. Напомним, участок по улице Луговая в Павлодаре значится в уголовном деле в отношении семьи мошенников, подделывавших документы и подписи судей, чтобы присваивать квартиры и земли.

По версии следствия, подделав подписи троих павлодарских судей, в течение последних двух лет эта семья, состоящая из мужа, жены и тещи, зарегистрировала в управлении юстиции и продала две двухкомнатные квартиры и два земельных участка. Судебный процесс по этому делу только начался.

Светлана Воронова
Фото с сайта pavlodarnews.kz


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