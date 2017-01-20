К высоким стандартам поведения

В настоящее время в республике активно реализуется Антикоррупционная стратегия на 2015-2025 годы. Ее целью является повышение эффективности антикоррупционной политики государства, вовлечение в антикоррупционное движение всего общества путем создания атмосферы «нулевой терпимости» к любым проявлениям коррупции.

Одной из задач, поставленных в Антикоррупционной стратегии, является предупреждение коррупции в судах и правоохранительных органах.

Северо-Казахстанским областным судом утверждена программа противодействия коррупции в судах области. Одной из задач программы является снижение предпосылок возникновения коррупции. Принципиально важный подход программы акцент на устранении причин и условий коррупции, а не на борьбе с ее последствиями. В этой связи судебные органы должны на практике обеспечивать своевременное и качественное рассмотрение судебных дел, неукоснительное соблюдение норм судейской этики, установленный порядок автоматизированного распределения дел, максимальную прозрачность судебного процесса, повышение эффективности работы канцелярии.

Авторитет судебной власти и эффективность ее деятельности зависит от профессионализма судей, их объективности, беспристрастности и справедливости.

Вопросам профессионального и этического поведения судей в нашей стране уделяется серьезное внимание. 6 мая 2015 года на расширенном заседании Правительства в г. Астане Глава государства Н. Назарбаев обозначил «100 конкретных шагов», где была отмечена необходимость разработки нового этического кодекса судей, на основе которого граждане смогут обжаловать действия судей в специально созданном Судебном жюри при Верховном Суде страны. Разработка и принятие нового Кодекса судейской этики свидетельствует о дальнейшем повышении уровня судопроизводства, его совершенствовании.

Сегодня в предмет судейской этики включают не только нравственные нормы служебной деятельности, но и нормы внеслужебного поведения. Кодекс судейской этики как свод профессионально-этических норм регулирует общественные отношения, возникающие при нарушении норм судебной и судейской этики, устанавливая обязательные для судьи правила поведения при осуществлении профессиональных обязанностей по отправлению правосудия и во внеслужебной деятельности, а также профессионально-этический стандарт антикоррупционного поведения.

Решение о наложении на судью дисциплинарного взыскания принимается органом судейской этики Судебным жюри. Согласно Кодексу судейской этики одним из основных принципов поведения судьи является стремление к установлению высших стандартов поведения и следование им для того, чтобы укреплять независимость суда и уважение к нему. Руководствуясь принципами осуществления судопроизводства, судья во главу угла должен ставить задачи повышения качества отправления правосудия, сокращения нарушения сроков рассмотрения дел, соблюдение трудовой дисциплины и норм судейской этики и в целом повышения имиджа суда.

Каждый судья должен стремиться избегать компрометирующих его должность обстоятельств в любых формах своей деятельности, а также во внеслужебных отношениях. Судьи обязаны стремиться к тому, чтобы авторитет и облик, нравственная чистота соответствовали высокому званию судьи.

Д. Исмаилов, судья СМУС Северо-Казахстанской области