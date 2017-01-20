Национальный Банк Казахстана продолжает практику встреч с ипотечными заемщиками

Очередная встреча с ипотечными заемщиками состоялась сегодня в Астане, в ходе которой представители Национального Банка Казахстана совместно с городским акиматом, общественными объединениями и рядом банков обсудили проблемные вопросы ипотечников и пути их решения.

Заемщиков интересовали вопросы снижения долговой нагрузки, рефинансирования займа и сохранения единственного жилья в рамках Программы рефинансирования ипотечных жилищных займов/ипотечных займов (далее - Программа).

Как сообщил начальник Управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций НБРК Александр Терентьев, период рефинансирования займов продлен до 1 апреля 2017 года. По его словам, данная Программа предусматривает рефинансирование основного долга по займу за вычетом капитализированных сумм по ставке не более 3% годовых, а также перевод займов в иностранной валюте в тенге. Проблемные валютные займы с просрочкой более 90 дней подлежат рефинансированию по официальному курсу НБРК на 18 августа 2015 года. «Также Программой предусмотрено освобождение заемщиков, относящихся к категории социально - уязвимых слоев населения (далее - СУСН), от возмещения государственной пошлины, уплаченной банкам и или ипотечными организациями с поданных в суд исковых заявлений по займам. Кроме того, банки не вправе взимать с участников Программы комиссии, сборы и иные платеж и, связанны е с рефинансируемым займом », - проинформировал участников встречи А. Терентьев.

Он также рассказал об изменениях, которые внесены в Программу в сентябре 2016 года. В частности, речь идет об отмене ограничения по площади жилья и земельного участка; отмене целевого назначения земельного участка; отмен е единственности земельного участка для заемщиков из категории СУСН; включении в Программу заемщиков, подтвердивших статус СУСН на дату подачи заявления на рефинансирование, например, получившие инвалидность, ставшие пенсионерами и т. д. после 1 января 2015 года, и т.д.

Директор Центрального филиала НБРК Амирбек Санкубаев, также присутствовавший на встрече, озвучил данные по г. Астана о количестве принятых, одобренных и рефинансированных банками заявок по Программе. Так, на 1 января 2017 года банками рассмотрены 2372 заявки на рефинансирование займов на общую сумму 22,4 млрд. тенге, из них одобрены 1497 заявок на сумму 13,2 млрд. тенге.

В ходе встречи общественными объединениями было предложено создание рабочей группы по решению вопросов заемщиков АО « Investment Astana Group » и АО «АФ Ипотека», имущество которых принято на баланс данных компаний.

По итогам встречи представителями Национального Банка и банков второго уровня в индивидуальном порядке рассмотрены ситуации каждого заемщик а и предоставлена соответствующая консультация.

Отметим, что д ля эффективной реализации Программы Национальным Банком совместно с Министерством национальной экономики РК, Министерством финансов РК проведена работа по освобождению до 2027 года заемщиков - физических лиц и банков от уплаты налогов, возникающих в рамках Программы. Также в банки направлены письма о приостановлении выселения заемщиков из единственного жилья на период реализации Программы, совместно с местными исполнительными органами решаются вопросы трудоустройства неработающих заемщиков и членов их семей, с банками достигаются договоренности по предоставлению оптимальных вариантов погашения займов заемщиков, не имеющих в настоящее время возможности исполнять свои обязательства перед кредиторами в полном объеме.