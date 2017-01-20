Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Жительницы индийской деревни связали замерзшим слонам яркие пижамы

20 января 2017, 11:03

Каждый свитер — это полотно размером в несколько квадратных метров, но сердобольные женщины безропотно взялись за нелегкую работу.


В Индии слонам, замерзающим в реабилитационном центре, жители соседней деревни связали пижамы, сообщает НТВ.ru.

Служащие заповедника в городе Матхура обратились к населению за помощью, когда синоптики предупредили о грядущих холодах. Каждый свитер — это полотно размером в несколько квадратных метров, но сердобольные женщины безропотно взялись за нелегкую работу.

Самый большой, яркий и красивый джемпер достался слонихе по кличке Лакшми. Как рассказал директор приюта, новый имидж животным очень понравился.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также