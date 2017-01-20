Жительницы индийской деревни связали замерзшим слонам яркие пижамы
20 января 2017, 11:03
Каждый свитер — это полотно размером в несколько квадратных метров, но сердобольные женщины безропотно взялись за нелегкую работу.
В Индии слонам, замерзающим в реабилитационном центре, жители соседней деревни связали пижамы, сообщает НТВ.ru.
Служащие заповедника в городе Матхура обратились к населению за помощью, когда синоптики предупредили о грядущих холодах. Каждый свитер — это полотно размером в несколько квадратных метров, но сердобольные женщины безропотно взялись за нелегкую работу.
Самый большой, яркий и красивый джемпер достался слонихе по кличке Лакшми. Как рассказал директор приюта, новый имидж животным очень понравился.
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