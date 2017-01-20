В Алматы за утро два водителя разбили свои машины из-за потери управления

В Алматы сегодня, 20 января утром произошло два ДТП из-за того, что водители не справились с управлением, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





Одна из аварий произошла на ул.Яссауи, ниже ул.Шаляпина. Автомобиль Nissan ехал в северном направлении. Проехав ул.Шаляпина, водитель не справился с управлением. Сначала авто врезалось в столб, после чего Nissan развернуло и отбросило в забор частного дома. Там машина снесла стойку газовой трубы.





В ДТП пострадала пассажирка Nissan, предварительно, она получила перелом руки. Женщину госпитализировали.









Второе ДТП произошло по пр.Абая, западнее ул.Алтынсарина. Водитель BMW не справился с управлением, машину потащило, и кинуло вправо в декоративный забор. После аварии водитель скрылся с места. Очевидцы рассказали, что в машине находилась группа молодых людей, которые были не совсем адекватны. Похоже, что они находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.



