В Алматы за утро два водителя разбили свои машины из-за потери управления
20 января 2017, 11:03
Пострадал один человек.
В Алматы сегодня, 20 января утром произошло два ДТП из-за того, что водители не справились с управлением, передает корреспондент Zakon.kz.
Одна из аварий произошла на ул.Яссауи, ниже ул.Шаляпина. Автомобиль Nissan ехал в северном направлении. Проехав ул.Шаляпина, водитель не справился с управлением. Сначала авто врезалось в столб, после чего Nissan развернуло и отбросило в забор частного дома. Там машина снесла стойку газовой трубы.
В ДТП пострадала пассажирка Nissan, предварительно, она получила перелом руки. Женщину госпитализировали.
Второе ДТП произошло по пр.Абая, западнее ул.Алтынсарина. Водитель BMW не справился с управлением, машину потащило, и кинуло вправо в декоративный забор. После аварии водитель скрылся с места. Очевидцы рассказали, что в машине находилась группа молодых людей, которые были не совсем адекватны. Похоже, что они находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
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