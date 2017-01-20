Появились подробности наезда автомобиля на пешеходов в Мельбурне
20 января 2017, 11:17
Водитель умышленно направил автомобиль на пешеходов в центре города, но с терроризмом это не связано.
Водитель в австралийском Мельбурне умышленно направил автомобиль на пешеходов в центре города, но с терроризмом это не связано, заявил и.о. главы полиции штата Виктория Стюарт Бэйтсон, сообщает РИА Новости.
"Я могу подтвердить, что этот инцидент связан с предыдущим криминальным происшествием, где было использовано холодное оружие", — цитирует полицейского агентство Франс Пресс.
Он добавил, что водитель арестован и дальнейшей угрозы общественной безопасности в городе нет.
Газета Australian со ссылкой на очевидцев сообщает о стрельбе, предшествовавшей аресту злоумышленника, который был одет в одни красные трусы.
В эти дни в Мельбурне проходит Открытый чемпионат Австралии по теннису, в связи с чем в городе собрались тысячи иностранных туристов.
Напомним, сегодня автомобиль въехал в толпу пешеходов в центре Мельбурна, в результате чего три человека погибли и порядка 20 пострадали, в том числе ребенок.
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