Появились подробности наезда автомобиля на пешеходов в Мельбурне

"Я могу подтвердить, что этот инцидент связан с предыдущим криминальным происшествием, где было использовано холодное оружие", — цитирует полицейского агентство Франс Пресс.





Он добавил, что водитель арестован и дальнейшей угрозы общественной безопасности в городе нет.





Газета Australian со ссылкой на очевидцев сообщает о стрельбе, предшествовавшей аресту злоумышленника, который был одет в одни красные трусы.





В эти дни в Мельбурне проходит Открытый чемпионат Австралии по теннису, в связи с чем в городе собрались тысячи иностранных туристов.