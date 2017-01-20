Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Появились подробности наезда автомобиля на пешеходов в Мельбурне

20 января 2017, 11:17

Водитель умышленно направил автомобиль на пешеходов в центре города, но с терроризмом это не связано.


Водитель в австралийском Мельбурне умышленно направил автомобиль на пешеходов в центре города, но с терроризмом это не связано, заявил и.о. главы полиции штата Виктория Стюарт Бэйтсон, сообщает РИА Новости.

"Я могу подтвердить, что этот инцидент связан с предыдущим криминальным происшествием, где было использовано холодное оружие", — цитирует полицейского агентство Франс Пресс.

Он добавил, что водитель арестован и дальнейшей угрозы общественной безопасности в городе нет.

Газета Australian со ссылкой на очевидцев сообщает о стрельбе, предшествовавшей аресту злоумышленника, который был одет в одни красные трусы.

В эти дни в Мельбурне проходит Открытый чемпионат Австралии по теннису, в связи с чем в городе собрались тысячи иностранных туристов.

Напомним, сегодня автомобиль въехал в толпу пешеходов в центре Мельбурна, в результате чего три человека погибли и порядка 20 пострадали, в том числе ребенок.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также