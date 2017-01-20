В суде озвучили имущество Бигельды Габдуллина
20 января 2017, 11:21
Подсудимый имеет квартиру в городе Алматы, два гаража и Мерседес S500.
Сегодня в ходе судебного заседания было озвучено имущество директора сайта Radiotochka.kz и главного редактора газеты Central Asia Monitor Бигельды Габдуллина, обвиняемого в вымогательстве, передает МИА «Казинформ».
Постановлением районного суда Алматинского района от 23 ноября 2016 года санкционировано наложение ареста на движимое и недвижимое имущество подсудимого. В частности, был наложен арест на земельный участок в населенном пункте Бельбулак близ Алматы по адресу ул. Алтынсарина, 95.
«Это мне принадлежит, 18 соток. Это акимат Талгарского района подарил мне. Аким района, он подарил без всяких... Но это долго рассказывать. Это к предъявленному обвинению не относится», - сказал Бигельды Габдуллин.
Кроме того, как выяснилось, подсудимый имеет квартиру в городе Алматы по адресу Медеуский район, улица Есенберлина, 155, два гаража в этом же доме, а также автомашину марки Мерседес S500. «Также при ходе обыска были изъяты денежные средства в сумме 25 700 тенге и 200 долларов США», - отметил председательствующий судья Баглан Идрисов.
Напомним, о задержании Габдуллина Национальное бюро по противодействию коррупции Казахстана сообщило 15 ноября 2016 года, позже он был арестован. Тогда сообщалось, что Габдуллин, используя возглавляемые им СМИ, активизировал информационную атаку в отношении руководителей государственных органов путем публикаций негативных материалов, порочащих деловую репутацию.
По данным следствия, в дальнейшем за прекращение критики он вымогал с должностных лиц государственные заказы для своих медиаресурсов. Как сообщил 11 января адвокат Габдуллина Аманжол Мухамедьяров, его подопечный полностью возместил ущерб в размере более 20 миллионов тенге, а также признал свою вину.
Главное слушание по делу Бигельды Габдуллина началось 17 января в специализированном межрайонном суде по уголовным делам по городу Астаны. Прения сторон на судебном процессе перенесли на понедельник, 23 января.
Фото: zonakz.net
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