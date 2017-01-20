В суде озвучили имущество Бигельды Габдуллина

Подсудимый имеет квартиру в городе Алматы, два гаража и Мерседес S500.

Сегодня в ходе судебного заседания было озвучено имущество директора сайта Radiotochka.kz и главного редактора газеты Central Asia Monitor Бигельды Габдуллина, обвиняемого в вымогательстве, передает передает МИА «Казинформ»





Постановлением районного суда Алматинского района от 23 ноября 2016 года санкционировано наложение ареста на движимое и недвижимое имущество подсудимого. В частности, был наложен арест на земельный участок в населенном пункте Бельбулак близ Алматы по адресу ул. Алтынсарина, 95.





«Это мне принадлежит, 18 соток. Это акимат Талгарского района подарил мне. Аким района, он подарил без всяких... Но это долго рассказывать. Это к предъявленному обвинению не относится», - сказал Бигельды Габдуллин.





Кроме того, как выяснилось, подсудимый имеет квартиру в городе Алматы по адресу Медеуский район, улица Есенберлина, 155, два гаража в этом же доме, а также автомашину марки Мерседес S500. «Также при ходе обыска были изъяты денежные средства в сумме 25 700 тенге и 200 долларов США», - отметил председательствующий судья Баглан Идрисов.



