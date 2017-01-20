Виктор Булатов:Ребята из южного Казахстана, по общению и замашкам напоминали новых русских

Экс-полузащитник сборной России по футболу, а ныне тренер московского «Торпедо» Виктор Булатов в интервью « Спорт-Экспресс » рассказал, о своих приключениях в Казахстане в период его выступлений за «Астану».





– В 2007-м, в «Астане». Играли в последнем туре при температуре минус 15 и ураганном ветре. Трибуны пустые, поляна в снегу, через полчаса ни рук, ни ног не чувствуешь. Кому такой футбол нужен? Но это не самое удивительное, с чем столкнулся в Казахстане. В стране четкое разделение между севером и югом. От языка до традиций. Ребята из южного Казахстана, которые были в «Астане», по общению и замашкам напоминали новых русских. У каждого – пистолет.





– Газовый?

– Боевой. До сих пор перед глазами картина – на стоянке футболист открывает машину, вытаскивает из-под кресла «пушку». Рядом бита лежит.





– Окровавленная?

– Нет. Может, кровь уже смыл? Думаю – XXI век на дворе, а у них еще 90-е. Слава богу, ни в какие переделки там не попал.



