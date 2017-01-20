Производство в сельском хозяйстве стран ЕАЭС выросло в 2016 году на 3,2%

Это лишь один из многих обнадеживающих сигналов, которые говорят о стабилизации экономической ситуации и вероятном переходе к росту экономик государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), уверена член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяна Валовая.

Подводя итоги 2016 года в странах ЕАЭС, она подчеркнула, что год был непростым. Однако совокупный ВВП стран ЕАЭС в 2016 году сократился лишь на 0,3%, тогда как в 2015 году было падение на 2,5%. При этом уменьшение ВВП отмечено только у двух стран Союза - Беларуси и РФ. Все остальные государства показали экономический рост. Например, промышленное производство в Армении выросло на 6,9%.

Оценивая отдельные отрасли и сегменты экономики, Татьяна Валовая обратила особое внимание на увеличение производства в сельском хозяйстве на 3,2% по сравнению с предыдущим 2015 годом. «Это дает нам основание рассчитывать на позитивную траекторию в следующем году», - подчеркнула представитель ЕЭК. Промышленность зафиксировалась на уровне прошлого года, показав рост в 0,2%. Однако это хороший результат на фоне падения в 2015 году.

В 2016 году приостановилось сокращение взаимной торговли между странами Союза (в 2015 году уменьшение объемов достигло 30,4%, в 2016 году - лишь 10,8%). При этом доля торговых операций со странами ЕАЭС в общем внешнеторговом обороте выросла с 13,4% до 14,1%. При этом отдельные страны значительно нарастили объемы торговли. В частности, Армения увеличила поставки в Беларусь - в 2,3 раза, в Кыргызстан - в 3,4 раза. Кроме того, благодаря принятию странами Союза мер по поддержке макроэкономической стабильности стабилизировалась инфляция. «Показательно, что в декабре 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года инфляция по Союзу составила 6%, снизившись более чем вдвое. А это залог дальнейшего стабильного экономического развития», - отметила Татьяна Валовая.

Усилия Евразийской экономической комиссии и правительств стран ЕАЭС по формированию единого рынка, снятию барьеров и ограничений, формированию эффективного законодательства повышают международную конкурентоспособность наших государств. Согласно данным рейтинга «Doing Business 2017», Казахстан занимает 35-е место, Беларусь - 37-е, Армения - 38-е, Россия - 40-е место (всего в рейтинге представлены 190 стран). Кыргызстан пока находится на 75-м месте, но его позиции тоже улучшаются. «Государства ЕАЭС в рамках существующей в Союзе конкуренции юрисдикций начинают совершенствовать свое национальное законодательство, чтобы быть более конкурентоспособными на нашем общем экономическом пространстве, - отметила Татьяна Валовая. - Это приводит к тому, что и на международной арене мы улучшаем свои позиции. Речь идет о качественном признании результатов нашей экономической интеграции».