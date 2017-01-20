В ДВД Актюбинской области прокомментировали смерть пенсионера МВД в здании полиции

Как сообщали СМИ, 14 января в Актобе в здании УВД скончался 66-летний Михаил Тарасов, пенсионер МВД, потерявший ногу в 27 лет при задержании преступника. Родные пенсионера считают, что до инфаркта его довел полицейский во время допроса по факту ДТП, передает передает Zakon.kz





В пресс-службе ДВД Актюбинской области прокомментировали этот случай.





"Михаил Иванович Тарасов был приглашен в кабинет группы розыска батальона дорожно-патрульной службы УВД Актобе для дачи пояснений по факту дорожно-транспортного происшествия во дворе дома по ул.Богенбай батыра. Как следует из материалов административного дела, Тарасов М.И. после наезда на стоящую автомашину марки Дэу Нексия оставил место ДТП, участником которого он являлся. Сотрудник группы розыска пояснил причину вызова и ознакомил с материалами административного дела", - говорится в сообщении ДВД.





Через какое-то время Тарасову стало плохо. Ему стали оказывать доврачебную помощь путем непрямого массажа сердца. "А также вместе с дочерью Тарасова, которая все время находилась вместе с отцом в кабинете, применено искусственное дыхание. По факту смерти Тарасова в помещении ОВД проводится служебное расследование", - отметили в полиции.





Между тем, родные Тарасова отмечают, что он вел активный образ жизни и не болел, а сердце у него не выдержало после допроса в полиции.



