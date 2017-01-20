В ДВД Актюбинской области прокомментировали смерть пенсионера МВД в здании полиции
20 января 2017, 11:40
Пожилому мужчине стало плохо в здании УВД.
Как сообщали СМИ, 14 января в Актобе в здании УВД скончался 66-летний Михаил Тарасов, пенсионер МВД, потерявший ногу в 27 лет при задержании преступника. Родные пенсионера считают, что до инфаркта его довел полицейский во время допроса по факту ДТП, передает Zakon.kz.
В пресс-службе ДВД Актюбинской области прокомментировали этот случай.
"Михаил Иванович Тарасов был приглашен в кабинет группы розыска батальона дорожно-патрульной службы УВД Актобе для дачи пояснений по факту дорожно-транспортного происшествия во дворе дома по ул.Богенбай батыра. Как следует из материалов административного дела, Тарасов М.И. после наезда на стоящую автомашину марки Дэу Нексия оставил место ДТП, участником которого он являлся. Сотрудник группы розыска пояснил причину вызова и ознакомил с материалами административного дела", - говорится в сообщении ДВД.
Через какое-то время Тарасову стало плохо. Ему стали оказывать доврачебную помощь путем непрямого массажа сердца. "А также вместе с дочерью Тарасова, которая все время находилась вместе с отцом в кабинете, применено искусственное дыхание. По факту смерти Тарасова в помещении ОВД проводится служебное расследование", - отметили в полиции.
Между тем, родные Тарасова отмечают, что он вел активный образ жизни и не болел, а сердце у него не выдержало после допроса в полиции.
– Приехали, поднялись на третий этаж, инвалиду без ноги это вообще трудно, – рассказала порталу "Диапазон" дочь погибшего Людмила, – зашли в кабинет к Алмату. Он сразу стал говорить, что дело передадут в суд, а там могут лишить прав на 1 год. Отца вообще не слушали. Показывали какие-то фотографии черно-белые с машиной, какую-то «сырую» схему. Папа сразу спросил: а почему подъезды на схеме не обозначены? Якобы жилец дома увидел из окна, как машина отца задела стоявшее авто, и позвонил хозяину. Кто этот человек, в деле нет фамилии свидетелей, их объяснительных. Следователь на место ДТП не выезжал. Не видели и потерпевшего. Если есть ущерб, почему не назначена экспертиза. Отец уже говорит: ну давайте съездим в автосервис, пусть там скажут, какой ущерб. Это еще при том, что папа точно не совершал никакого ДТП. Но его не слушали, этот Алмат взял на себя роль судьи, его уже виновным признали. Во время этого допроса отцу стало плохо с сердцем, я пыталась делать ему искусственное дыхание, массаж сердца, но он умер прямо в служебном кабинете. Врачи скорой помощи констатировали смерть, сказали, что у него тромб оторвался. А в заключении о смерти написали, что у него была ишемическая болезнь сердца. На самом деле он вел активный образ жизни, любил ездить на рыбалку, на учете у кардиолога не состоял, да не было у него проблем с сердцем. Я считаю, что на него было оказано психологическое давление. Его не хотели слушать, папа просто не выдержал такого хамского поведения и отношения к себе. Я написала заявление на этого Алмата. Он должен понести наказание. Требуют, чтобы ночью инвалид без ноги приехал к ним в полицию, говорят об ущербе в 30 тысяч без всяких экспертиз. Его просто убили этим непониманием, этими ночными звонками, обвинениями без суда.
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