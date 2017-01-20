Российская модель трагически погибла на аттракционе

Модель из Барнаула Марина Яблочкина погибла на картинге в одном из китайских парков аттракционов. Девушка не справилась с управлением и врезалась в стену.





Позже стало известно, что Марина Яблочкина сломала шейный позвонок, сообщает Life.ru. Вместо того, чтобы удерживать пострадавшую в лежачем положении до приезда скорой помощи, желающие помочь пытались ее посадить. В результате этих действий модель скончалась, рассказала ее сестра Светлана.





&lt;/div>&lt;div>Отметим, что 18 января Марине Яблочкиной исполнилось 28 лет. На своем последнем видео в социальной сети Instagram она задувает свечи на праздничном торте.&lt;/div>&lt;div>&lt;br />&lt;/div>&lt;blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);">&lt;div style="padding:8px;">&lt;div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;">&lt;div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;">&lt;/div>&lt;/div>&lt;p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;">&lt;a href="https://www.instagram.com/p/BPXtecKAmRf/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">С днём рождения меня!!!😊&lt;/a>&lt;/p>&lt;p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Видео опубликовано Яблочкина Марина (@apple_malina) &lt;time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-17T15:27:04+00:00">Янв 17 2017 в 7:27 PST&lt;/time>&lt;/p>&lt;/div>&lt;/blockquote>&lt;script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js">&lt;/script>&lt;div>Родственники погибшей собирают деньги на транспортировку тела в Россию. Смерть модели наступила не на рабочем месте, поэтому не считается страховым случаем и не покрывается ее страховкой. В связи с этим близкие Марины обратились за материальной помощью к пользователям социальных сетей.&lt;/div>&lt;div>&lt;br />&lt;/div>&lt;blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);">&lt;div style="padding:8px;">&lt;div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;">&lt;div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;">&lt;/div>&lt;/div>&lt;p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;">&lt;a href="https://www.instagram.com/p/BKLFtIeAxFA/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#съёмочнаяплощадка#📽китайскийкинематограф#🎬🎥#всегдазнала#чтовосточныетанцы#уменявкрови#chinesesuperstar#🌟&lt;/a>&lt;/p>&lt;p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано Яблочкина Марина (@apple_malina) &lt;time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-09-10T11:11:41+00:00">Сен 10 2016 в 4:11 PDT&lt;/time>&lt;/p>&lt;/div>&lt;/blockquote>&lt;script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js">&lt;/script>&lt;div>Модель окончила Алтайскую академию культуры и искусств. На протяжении шести лет работала в Китае в шоу-балете в одном из клубов. К Новому году девушка планировала вернуться на родину.&lt;/div>



