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Прогноз погоды в РК на выходные: снегопады, метель и сильный ветер

20 января 2017, 11:47

На юге республики ожидается сильный западный ветер.


В выходные дни и в начале следующей недели в северной половине республики ожидаются снегопады, метели с ухудшением видимости менее 500 метров, ветер 15-20, местами 25 м/с, и повышение температуры, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В южной половине Казахстана также ожидается снег, мокрый снег, туман с видимостью 200-500 метров, гололёд, в воскресенье на юге республики ожидается сильный западный ветер местами 20-25м/с, с порывами до 28м/с.

Более подробный прогноз погоды смотрите здесь

Фото: frazy.su





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