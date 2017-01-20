Прогноз погоды в РК на выходные: снегопады, метель и сильный ветер
20 января 2017, 11:47
На юге республики ожидается сильный западный ветер.
В выходные дни и в начале следующей недели в северной половине республики ожидаются снегопады, метели с ухудшением видимости менее 500 метров, ветер 15-20, местами 25 м/с, и повышение температуры, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
В южной половине Казахстана также ожидается снег, мокрый снег, туман с видимостью 200-500 метров, гололёд, в воскресенье на юге республики ожидается сильный западный ветер местами 20-25м/с, с порывами до 28м/с.
Более подробный прогноз погоды смотрите здесь
Фото: frazy.su
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