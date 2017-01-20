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Новости за сегодня

Назначен глава Комитета по финансовому мониторингу МФ РК

 

Ануар Джумадильдаев назначен председателем Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.

Информация о назначении появилась на официальном аккаунте министерства в Twitter.

 

Джумадильдаев Ануар Серкулович

Дата рождения: 22.09.1965

Место рождения: КазССР; Кызылординская область; пос. Чиили

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Университет Дружбы народов им. П. Лумумбы (1990)

Математик

· Западно-Казахстанский инженерно-технологический университет (2006)

Финансист

Трудовой стаж:

· Стажер - исследователь Института математики и механики Академии наук Казахской ССР г. Алматы (1990);

· Аспирант УДН им. П. Лумумбы (1990-1992);

· Коммерческий директор ТОО «Фирма Алас» г. Алматы (1992-1997);

· Управляющий АО «Алаугаз», вице-президент ТОО «Акцепт-Профиль» г. Алматы, исполняющий обязанности Президента АО «Алаугаз», Президент АО «Алаугаз» г. Алматы (1997-2003);

· Заместитель Председателя Налогового комитета по Западно-Казахстанской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан г. Уральска (2005-2008);

· И.о. начальника Управления мониторинга информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и информационной безопасности ДИТ Министерства финансов Республики Казахстан, начальник Управления мониторинга информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и информационной безопасности Департамента информационных технологий Министерства финансов Республики Казахстан (10.2008-12.2008);

· Начальник Управления администрирования акцизов Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (12.2008-04.2009);

· Заместитель Председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (04.2009-02.2012);

· Председатель Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (02.2012-08.2014)

· Заместитель Председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (09.2014-26.01.2015)

· Председатель Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан (с 26.01.2015).

 

20 января 2017, 11:43
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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