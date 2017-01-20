Актуальные вопросы правоотношений банков и заемщиков

Б.С. Ельдеева

Судья Есильского районного суда города Астаны

Порядок заключения, изменения, расторжения и исполнения договорных обязательств по договорам банковского займа регулируется нормами Гражданского кодекса Республики Казахстан, Законом РК «О банках и банковской деятельности», «Об ипотеке недвижимого имущества», «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», Правилами уполномоченного госоргана по вопросам кредитования, а также иными нормативными-правовыми актами в этой сфере.

Банковские заёмные операции осуществляются в соответствии с Правилами внутренней кредитной политики банка, утвержденными Советом директоров банка. В них банками самостоятельно определяются условия предоставления кредитов, категории лиц, которым могут предоставляться займы, необходимые для этого критерии их платежеспособности, а также иные условия кредитования. Порядок погашения задолженности по займам устанавливается банками в договорах банковского займа и указывается в графиках погашения задолженности.

Согласно статье 39 Закона «О банках и банковской деятельности» (в новой редакции) ставки вознаграждения и комиссии, а также тарифы за оказание банковских услуг устанавливаются банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, самостоятельно, с учетом ограничений, установленных законами Республики Казахстан.

Судебная практика показывает, что в большинстве случаев заемщики при оформлении договора банковского займа детально не изучают условия кредитного договора, доверяясь менеджеру банка, подписывая документы не глядя, лишь бы получить этот кредит. Как правило, заемщика интересует несколько позиций: сумма кредита, годовая процентная ставка вознаграждения, период кредитования и размер ежемесячного платежа на дату погашения.

При этом содержание остальных условий договора, в том числе об оплате различного рода комиссий: за открытие ссудного счета, рассмотрение заявки на получение кредита, открытие кредитной линии, за обслуживание кредита и реструктуризацию, страхование, об очередности и порядке погашения задолженности и ответственности сторон, ими не изучаются.

Нередко заемщики при получении кредита, не задумываясь о последствиях, передают банкам в залог свое недвижимое имущество либо имущество третьих лиц, которое может быть утрачено при обращении на него взыскания в счет образовавшейся задолженности.

В силу закона и договора при нарушении обязательств заемщиком банк вправе потребовать досрочного и единовременного возврата суммы основного долга с причитающимся вознаграждением по кредитному соглашению, заключенному на длительный срок, что по существу означает невозможность погашения должником этой суммы в установленный банком срок и влечет за собой дефолт.

Имели место и такие случаи, когда имущество передавалось банкам в залог в обеспечение исполнения кредитных обязательств заемщика третьими лицами, получившими от него определенную «маржу» за оказанную услугу. При этом указанные лица не задумывались над тем, что в случае неисполнения обязательств заемщиком, будут отвечать перед банком этим имуществом, подчас являющимся единственным жильем. В такое же положение иногда попадают лица, выступающие гарантами, и поручители, вынужденные расплачиваться за чужие долги.

Многих спорных ситуаций можно было бы избежать, если бы сами заемщики, поручители, гаранты, залогодатели и члены их семей проявляли бы разумность и должную осмотрительность, взвешивали свои возможности при вступлении в правоотношения с банками, внимательно изучали условия и положения заключаемых договоров и подписываемых документов, прибегали к квалифицированной помощи юриста.

При этом необходимо учитывать основные положения законодательства в этой сфере, которое в последнее время динамично меняется. Так, Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам усиления защиты права собственности, гарантированная защиты договорных обязательств и ужесточения ответственности за их нарушение» от 17 июля 2015 года № 333-V были внесены существенные изменения в нормы, регламентирующие залоговые обязательства, Гражданский Кодекс и Закон об ипотеке.

Согласно статье 317 ГК взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований залогодержателя (кредитора) может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства, за которое он отвечает. В обращении взыскания на заложенное имущество может быть отказано, если допущенное должником нарушение обеспеченного залогом обязательства крайне незначительно и размер требований залогодержателя вследствие этого явно несоразмерен стоимости заложенного имущества.

При этом указанная норма дополнена указанием, что нарушение обеспеченного залогом обязательства является крайне незначительным и размер требований залогодержателя явно несоразмерным стоимости заложенного имущества при одновременном наличии следующих условий:

1) сумма неисполненного обязательства (без учета неустойки, штрафа, пени) составляет менее десяти процентов от стоимости заложенного имущества, определенной сторонами в договоре о залоге;

2) период просрочки исполнения обязательства, обеспеченного залогом, составляет менее трех месяцев.

Соответственно, при задолженности в размере более десяти процентов от стоимости заложенного имущества, определенной в договоре, а также просрочке исполнения обязательства более трех месяцев, банк вправе поставить вопрос об обращении взыскания на залоговое имущество.

Законодателем внесены изменения и в статью 321 ГК, регламентирующую основания для обращения залогодержателя с требованием досрочного исполнения обязательства, обеспеченного залогом, а также обращения взыскания на залоговое имущество.

На фоне значительного увеличения количества проблемных кредитов и связанных с ними многочисленных судебных споров с участием банков, наблюдалось активное совершенствование законодательства, направленное на более четкую регламентацию деятельности самих банков и микрокредитных организаций, основных норм и правил кредитования, ограничение предельных ставок вознаграждения и неустоек, порядка погашения кредитной задолженности и принятия мер к неплатежеспособным заемщикам и залогодателям.

Следует отметить своевременность принятых государством мер по дополнительному нормативному урегулированию наиболее важных положений рассматриваемых правоотношений.

Существенные изменения претерпела статья 718 ГК, пунктом второй которой предусмотрено обеспечение защиты прав заемщиков банков, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, микрокредитных организаций и кредитных товариществ путем установления предельного размера годовой эффективной ставки вознаграждения, включающей вознаграждение, все виды комиссий и иные платежи, взимаемые заимодателем в связи с выдачей и обслуживанием займа, и рассчитываемой в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан. В настоящее время предельная ставка годового эффективного вознаграждения не может превышать 56 процентов.

Особенности погашения платежей по договорам банковского займа или о предоставлении микрокредита устанавливаются банковским законодательством РК либо законодательством РК о микрофинансовых организациях.

Важное изменение в регулирование данных правоотношений внесено Законом от 24.11.2015 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам неработающих кредитов и активов банков второго уровня, оказания финансовых услуг и деятельности финансовых организаций и Национального банка РК», которым изменен порядок исполнения денежного обязательства, предусмотренный пунктом 2 статьи 282 ГК.

При этом аналогичное изменения внесены и в статью 34 Закона «О банках и банковской деятельности», новым пунктом 7-1 которой предусмотрено, что сумма произведенного заемщиком платежа по договору банковского займа, заключенному с физическим лицом, в случае, если она не достаточна для исполнения обязательства заемщика по договору банковского займа, погашает задолженность заемщика в следующей очередности: 1) задолженность по основному долгу; 2) задолженность по вознаграждению; 3) неустойка; 4) сумма основного долга за текущий период платежей; 5) вознаграждение, начисленное за текущий период платежей; 6) издержки кредитора по получению исполнения.

По истечении ста восьмидесяти последовательных календарных дней просрочки сумма произведенного заемщиком платежа по договору банковского займа первоначально погашает задолженность по просроченному по основному долгу и вознаграждению, затем по текущему основному долгу и вознаграждению, неустойка и издержки банка по исполнению, соответственно погашаются в 5 и 6 очередь.

При этом размер неустойки (штрафа), пени за нарушение обязательства по возврату суммы займа и (или) уплате вознаграждения по договору банковского займа, заключенному с физическим лицом согласно пункту 2 статьи 35 указанного Закона, вступившему в силу с 1 июля 2016 года, не может превышать: в течение 90 дней просрочки 0,5 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, по истечении указанного срока - 0,03 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более десяти процентов от суммы выданного займа за каждый год действия договора займа.

Указанной нормой установлен прямой запрет банкам изменять условия договора банковского займа в одностороннем порядке, за исключением случаев их улучшения для заемщиков (например, уменьшение либо полная отмена комиссий, неустоек и иных платежей за оказанные услуги, связанные с обслуживанием банковского займа, уменьшение ставки вознаграждения. В договоре банковского займа может быть предусмотрен дополнительный перечень улучшающих условий для заемщика.

Также запрещено предоставление ипотечных займов в иностранной валюте физическим лицам, не имеющим доход в иностранной валюте в течение шести последовательных месяцев, предшествующих дате обращения лица зам кредитованием.

Данные новеллы представляются очень важными, поскольку направлены на активизацию деятельности банков по возврату кредитных средств, защиту интересов заемщиков и распространяются на правоотношения, возникшие из ранее заключенных договоров.

Следует также отметить существенное изменение норм, регламентирующих применение банками мер в отношении неплатежеспособных заемщиков при нарушении обязательств, предусмотренных статьей 36 Закона о банках и банковской деятельности. При этом законодателем на банк возложена обязанность по уведомлению заемщика способом и в сроки, не превышающие 30 рабочих дней с даты наступления просрочки, о необходимости внесения платежей по договору и последствиях невыполнения заемщиком своих обязательств. При неудовлетворении вышеуказанных требований Банк вправе применить меры, предусмотренные вышеуказанной нормой.

Данное изменение направлено на повышение активности банков и предотвращение неоправданного увеличения задолженности по договору

займа за счет начисления банком неустойки, пени при просрочке исполнения обязательств заемщиком в течение длительного периода. При этом законодатель отдельно предусмотрел, что по договору ипотечного жилищного займа, заключенного с физическим лицом, банк не вправе требовать выплаты вознаграждения, а также неустойки, начисленных о истечении ста восьмидесяти последовательных календарных дней просрочки исполнения обязательства по погашению любого из платежей по суммам основного займа и вознаграждения.

В случае изменения условий исполнения договора ипотечного жилищного займа, выданного физическому лицу или выдаче нового займа в целях погашения ипотечного жилищного займа капитализация (суммирование) просроченного вознаграждения и неустойки к сумме основного долга не допускается. Теперь банки не вправе взимать неустойку или иные виды штрафных санкций за досрочное погашение займов, за исключением случаев частичного досрочного погашения или полного досрочного погашения основного долга до шести месяцев с даты получения займа, выданного на срок до одного года, до одного года с даты получения займа, выданного на срок свыше одного года.

Одним из значимых условий договора является метод погашения займа заемщиком.

Представляется, что практика применения аннуитетного метода погашения займа, наиболее активно применяемая банками, не отвечает интересам заемщиков, поскольку в этом случае погашение задолженности осуществляется равными платежами на протяжении всего срока путем увеличивающихся платежей по основному долгу и уменьшающихся платежей по вознаграждению. При этом в начале графика погашения размер платежа по вознаграждению существенно превышает размер платежа, направляемого на погашение основного долга.

При дифференцированном методе платежей погашение задолженности по банковскому займу осуществляется уменьшающимися платежами, включающими равные суммы платежей по основному долгу и начисленное за период на остаток основного долга вознаграждение.

В соответствии с частью 2 статьи 39 Закона «О банках и банковской деятельности», которая введена в действие с 1 января 2016 года, до заключения договора банковского займа банки обязаны предоставлять физическому лицу для выбора метода погашения займа проекты графиков погашения займа, рассчитанных различными методами (дифференцированных либо аннуитетных платежей).

Особенности данных методов должны подробно разъясняться заемщикам менеджерами банков при заключении договоров. При этом каждый волен выбирать то, что ему больше подходит.

В договорах банковского займа, заключаемых с физическими лицами, в том числе в договорах ипотечных займов, банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, устанавливается фиксированная либо плавающая ставка вознаграждения и указывается метод погашения займа по выбору заемщика из предложенных банком на дату заключения договора банковского займа.

Анализ вышеприведенных норм законодательства свидетельствует об увеличении в данной сфере количества диспозитивных норм, направленных на защиту прав заемщиков и предусматривающих ведение банками более гибкой и лояльной кредитной политики с учетом установленных ограничений, что должно отразиться на уменьшении гражданско-правовых споров в данной сфере.