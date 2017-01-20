Тамара Дуйсенова провела прием граждан в общественной приемной партии «Нур Отан»

Сегодня в Республиканской общественной приемной партии «Нұр Отан» Министр здравоохранения и социального развития РК Тамара Дуйсенова провела прием граждан по вопросам социально-трудовой сферы и системы здравоохранения.

Всего к Министру обратились 19 человек, в их числе были жители г. Астана, Акмолинской, Павлодарской и Карагандинской областей, а также Западно-Казахстанской, Жамбылской и Мангистауской областей, которые смогли пообщаться с Тамарой Дуйсеновой посредствам видеоконференцсвязи. Большинство вопросов касались пенсионного и социального обеспечения, трудоустройства и оказания помощи в лечении.

«Сегодня многих граждан волновал вопрос повышения пенсий и пособий. По поручению Главы государства с 1 июля этого года размеры пенсионных выплат повысятся на 20% к уровню 2016 года, также с 1 июля на 20% будет повышен размер единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка. На эти цели из республиканского бюджета дополнительно будет выделено 81,6 млрд. тенге. Разъяснения по данным вопросам казахстанцы могут получить в управлениях занятости и социальных программ.

Также меня спрашивали о новой Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. Я рассказала гражданам, как можно получить кредит по программе, какие механизмы будут применяться для содействия занятости граждан», - сообщила Тамара Дуйсенова по завершении приема граждан.

Министр дала подробные ответы по всем обращениям граждан. Вопросы, требующие дополнительного времени для рассмотрения, Тамара Дуйсенова взяла на личный контроль и дала соответствующие поручения руководителям комитетов, структурных подразделений и территориальных департаментов МЗСР РК.