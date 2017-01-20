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Госсектор сократил свое участие в прямом инвестировании экономики

20 января 2017, 11:56

Почти две трети от общего объема инвестиций составили собственные средства бизнеса.


В 2016 году объем бюджетных инвестиций в основной капитал сократился на 7%. При этом общий инвестиционный портфель вырос на 10%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Finprom.kz.

По итогам 2016 года объем инвестиций в основной капитал превысил 7,7 триллиона тенге. Введено в эксплуатацию новых основных фондов на сумму 5,3 триллиона тенге, на 10% больше 2015 года. Удельный вес государственных инвестиций сократился с 18 до 15%.

Основной объем инвестиций, почти две трети, бизнес обеспечил за счет собственных средств - 4,7 триллиона тенге. Второй по масштабам источник инвестирования - заемные средства, 1,4 триллиона тенге, годовой рост в 14,8%. Удельный вес иностранных инвестиций в экономику - 30% (2,3 триллиона тенге) от общего портфеля. Прирост в 10,4%.

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