Добросовестно, разумно, справедливо

Айгуль Каржанова,

судья суда г. Актобе

В соответствии со ст. 188 ГК РК право собственности есть признаваемое и охраняемое законодательными актами право субъекта по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.

Право собственности передается другому лицу со всеми обременениями, имевшимися на момент совершения сделки. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.

Право владения представляет собой юридически обеспеченную возможность осуществлять фактическое обладание имуществом.

Основания приобретения права собственности и иных вещных прав установлены ст. 235 ГК РК. Так, согласно п. 2 ст. 235 ГК право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть приобретено другим лицом на основании договора куплипродажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества.

В случае смерти гражданина право собственности на принадлежащее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.

Исходя из судебной практики по рассмотрению гражданских дел, связанных с признанием права собственности, следует, что вопросы, связанные с установлением права собственности, остаются актуальными, в частности, на недвижимость. Это обусловлено тем, что среди всех объектов вещных прав недвижимость занимает особое место. Высокая стоимость и длительный срок существования в объективном мире определяет значительную роль недвижимого имущества в развитии экономики страны.

Наиболее распространенными способами защиты права собственности на недвижимое имущество являются вещноправовые, поскольку, во-первых, при помощи вещно правового иска защищается право собственности в полном объеме от посягательств любых третьих лиц и, во-вторых, объектом вещноправового иска может быть только индивидуально определенная вещь, каковой недвижимость и является. В силу этих требований право собственности у лица может возникнуть на основании сделки либо по основаниям, не запрещенным законодательными актами.

Одним из оснований приобретения права собственности является приобретательная давность. Так, согласно ст. 240 ГК следует, что для признания права собственности в силу приобретательной давности необходима совокупность всех обстоятельств, предусмотренных в ст. 240 ГК, а именно добросовестность, открытость, непрерывность владения.

В соответствии с п. 10 Нормативного постановления Верховного Суда от 20 апреля 2006 года № 3 «О практике рассмотрения судами споров о праве на жилище, оставленное собственником» добросовестность владения означает, что лицо стало владельцем жилища правомерно, т.е. оно оказалось у данного владельца в результате событий и действий, которые прямо признаются законом, иными правовыми актами, либо не противоречат им, но не получили правового оформления (например, передача собственником жилища без соблюдения предусмотренной законом формы договора купли-продажи, аренды и т.д.).

Важность этого способа приобретения права собственности обуславливается признанием такого правового состояния, как фактическое владение, закрепление его в гражданском законодательстве в качестве способа приобретения права собственности.

Оспаривание сделки является одним из способов защиты права собственности, к которому зачастую прибегают собственники имущества. Этот способ защиты закреплен ст. 9 ГК и относится к общим способам защиты гражданских прав. Если сделка не соответствует законодательству или какой либо ее признак не соответствует установленному законодательством положению, эта сделка не может служить основанием для возникновения или прекращения гражданских прав и обязанностей и признается недействительной.

Особо выделяются сделки, нарушающие основы правопорядка и нравственности по основаниям ст. ст. 158 и 159 ГК.

Наибольшее количество удовлетворенных исков связано с нарушением сторонами прав собственника (в основном одного из супругов) на недвижимое имущество, с намерением должника уклониться от исполнения обязательств перед кредиторами, с нарушением уставной компетенции органа юридического лица.

Также имеют под собой основание исковые требования о признании сделки действительной, что вызывает определенные затруднения, споры по установлению прав и обязанностей лиц, которые не оформили сделку надлежащим образом и ставят вопрос о признании сделки действительной.

В соответствии с п. 1 ст. 153 ГК несоблюдение простой письменной формы сделки не влечет ее недействительности, но лишает стороны права в случае спора подтверждать ее совершение, содержание или исполнение свидетельскими показаниями. Стороны вправе подтверждать совершение, содержание или исполнение сделки письменными или иными, кроме свидетельских показаний, доказательствами.

Кроме того, недопустимо установление юридического факта владения, пользования и распоряжения имуществом на праве собственности.

Исходя из вышеизложенного в соответствии с п. п. 1 и 4 ст. 8 Гражданского кодекса граждане по своему усмотрению распоряжаются принадлежащими им гражданскими правами, в том числе правом на их защиту. Граждане должны действовать при осуществлении принадлежащих им прав добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве требования.