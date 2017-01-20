 
Преимущественно облачно
-16°

Астана

Преимущественно облачно

Вероятность осадков: 27%

Влажность: 83%

Давление: 735 мм рт. ст.

Ветер: юго-западный, 5.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

332.00

20 января 

Курс НБРК

331.08

-

АЛМАТЫ

Покупка

331.50

Продажа

332.00

АСТАНА

Покупка

331.60

Продажа

332.00

Подробнее
355.50

20 января 

Курс НБРК

353.00

-

АЛМАТЫ

Покупка

353.50

Продажа

355.50

АСТАНА

Покупка

353.50

Продажа

354.50

Подробнее
Новости за сегодня

Госсектор сократил свое участие в прямом инвестировании экономики

 

В 2016 году объем бюджетных инвестиций в основной капитал сократился на 7%. При этом общий инвестиционный портфель вырос на 10%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Finprom.kz.

По итогам 2016 года объем инвестиций в основной капитал превысил 7,7 триллиона тенге. Введено в эксплуатацию новых основных фондов на сумму 5,3 триллиона тенге, на 10% больше 2015 года. Удельный вес государственных инвестиций сократился с 18 до 15%.

Основной объем инвестиций, почти две трети, бизнес обеспечил за счет собственных средств - 4,7 триллиона тенге. Второй по масштабам источник инвестирования - заемные средства, 1,4 триллиона тенге, годовой рост в 14,8%. Удельный вес иностранных инвестиций в экономику - 30% (2,3 триллиона тенге) от общего портфеля. Прирост в 10,4%.

 

20 января 2017, 12:01
Источник, интернет-ресурс: Finprom.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код