С момента постановки на учет

Защищать права граждан, приобретающих квартиры на этапе строительства, призван Закон РК «О долевом участии в жилищном строительстве», вступивший в силу 10 октября 2016 года.

Перед тем как определиться с выбором строящегося многоквартирного дома и компании застройщика, с которой гражданин собирается заключить договор и предоставить свои немалые денежные средства, необходимо получить определенные сведения о действующих в данной сфере нормах законодательства.

Застройщиком может быть только юридическое лицо, которое в обязательном порядке должно иметь:

- разрешение на строительство данного дома;

- права на земельный участок, который предоставлен для строительства конкретного дома (свидетельство о праве собственности, зарегистрированный договор аренды, предоставленный государством);

- проектно-сметную документацию проекта строительства жилого дома (жилого здания) с положительным заключением комплексной вневедомственной экспертизы.

Кроме того, имущество должно быть свободным от каких-либо обременений, прав и притязаний третьих лиц, за исключением земельного участка, который может находиться в залоге у банка второго уровня, финансирующего строительство на одном земельном участке (отводе).

По требованию любого обратившегося лица, застройщик обязан предоставить для ознакомления информацию о:

- наименовании и юридическом адресе застройщика и уполномоченной компании;

- наличии справки, подтверждающей государственную регистрацию (перерегистрацию);

- наличии договора о предоставлении гарантии, заключенного с Фондом гарантирования, и его основных условиях в случае организации долевого участия в жилищном строительстве способом получения гарантии Фонда гарантирования;

- наличии разрешения местного исполнительного органа на привлечение денег дольщиков в случае организации долевого участия в жилищном строительстве способом участия в проекте банка второго уровня или способом привлечения денег дольщиков после возведения каркаса жилого дома (жилого здания);

- о реализованных застройщиком проектах строительства жилых домов (жилых зданий);

- объекте строительства жилого дома (жилого здания), предполагаемом к строительству;

- наличии документа, подтверждающего соответствующее право уполномоченной компании на земельный участок.

По требованию участника долевого строительства застройщик обязан предоставить для ознакомления технико-экономическое обоснование проекта строительства дома; заключение экспертизы проектной документации; проектную документацию со всеми изменениями.

Выбор застройщика дело серьезное, ведь именно он будет нести обязательство по передаче жилого помещения.

Дольщик вправе получить информацию, уступить права требования по договору о долевом участии в жилищном строительстве, требовать надлежащего исполнения уполномоченной компанией условий договора о долевом участии в жилищном строительстве.

Дольщик обязан внести деньги на банковский счет уполномоченной компании в безналичном порядке в соответствии с договором о долевом участии в жилищном строительстве; своевременно исполнять условия договора о долевом участии в жилищном строительстве; принять долю в жилом доме при наличии зарегистрированного акта приемки жилого дома в эксплуатацию в течение 30 календарных дней с момента получения дольщиком уведомления от уполномоченной компании с подписанием договора о передаче доли; в случае изменения фактического адреса и (или) других персональных данных письменно уведомить уполномоченную компанию об этом в течение 30 календарных дней.

Договор участия в долевом строительстве необходимо заключать только с застройщиком, при этом следует обращать внимание, что такой договор должен содержать следующие обязательные условия:

- определение конкретного объекта долевого строительства (квартиры), а именно: площадь, номер, этаж, подъезд, блоксекция, адрес дома;

- срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства;

- цену договора, сроки и порядок ее уплаты;

- гарантийный срок на объект долевого строительства как минимум пять лет на квартиру и три года на инженерно-техническое оборудование;

- способы обеспечения исполнения застройщиком обязательств по договору.

При отсутствии в договоре хотя бы одного из этих условий, такой договор считается незаключенным.

Договор о долевом участии в жилищном строительстве заключается в письменной форме и считается заключенным с момента его постановки на учет в местном исполнительном органе по месту нахождения жилого дома.

Только после того, как договор будет поставлен на учет в местном исполнительном органе по месту нахождения жилого дома (жилого здания), застройщик вправе получить от вас денежные средства.