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США передали ОАЭ и Саудовской Аравии еще четырех заключенных Гуантанамо

20 января 2017, 12:16

Барак Обама обещал закрыть тюрьму Гуантанамо еще во время своего первого президентского срока.


США передали четырех заключенных американской тюрьмы на военной базе в Гуантанамо властям Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Русская служба BBC.

Трое заключенных - россиянин Равиль Мингазов, а также гражданин Афганистана Хаджи Вали Мухаммед и гражданин Йемена Яссим Мухаммед - переданы в ОАЭ. Еще один заключенный отправился на родину - в Саудовскую Аравию.

Таким образом, по данным Вашингтона, в тюрьме на военной базе в Гуантанамо остается 41 заключенный.

Освобождение россиянина Равиля Мингазова, который находился в заключении без предъявления обвинений 14 лет, было одобрено Вашингтоном еще летом 2016 года. Вашингтон подозревал Мингазова в том, что он участвовал в боях на стороне талибов в Афганистане. Сам Мингазов отрицал свою причастность к нападениям талибов.

Барак Обама, полномочия которого истекают в пятницу, обещал закрыть тюрьму Гуантанамо еще во время своего первого президентского срока. Однако многие представители как Республиканской, так и Демократической партий высказывались против этого.

США пытаются реализовать план по постепенному перемещению заключенных, в рамках которого Вашингтон договаривается с другими странами о том, чтобы они приняли бывших заключенных Гуантанамо.

В августе 2016 года Объединенные Арабские Эмираты приняли сразу 15 бывших заключенных - 12 йеменцев и троих афганцев.

Фото: GETTY IMAGES

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