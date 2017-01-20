БОТы - главное оружие "фейсбучных батыров"

Сегодня главный рупор пропаганды - БОТы. Практически любой региональный Facebook не менее чем на треть закрыт аккаунтами несуществующих людей. Комментарии же давно превратились в оружие массового поражения, настолько сильное, что мозги сетевых хомячков не выдерживают и плавятся, то выпадая дружным и хоровым гневом, то наоборот - в экстазе восхваляя героизм того или иного персонажа. Нет, тренды задают лидеры мнений, а вот услышат их или нет, поймут и вознесут или наоборот низвергнут в царство безвестности, тут во многом может зависеть от работы ботов.





Вот они инновации и высокие технологии, сумрачный гений - в тапках и в майке алкоголичке, пишущий уникальные алгоритмы для неизвестного заказчика или группа молодых энтузиастов, с наслаждением исполняющих танцы троллей. И действующие политики, и бизнесмены, выстроившиеся в очередь за правом взойти на Парнас, без каких-либо существенных заслуг в виде общественного влияния, надеясь только на сомнительные политтехнологии.





Кто они, скрытые за абстрактными аватарками, модными иностранными лицами в очках на пол-лица или «спинолюди»? Боты, что ведут горячие и по большей части бессодержательные политические дискуссии, пишущие якобы авторские посты, содержание которых зеркально официальной информации или показывает ее под правильным углом, раскрывая какой-то иллюзорный тайный умысел. Как выглядят те, кто пишет: «Он опять всех сделал!» или «Новая многоходовка оставила в дураках весь мир»?





Для затравки пример - девушка Дания Омиртаева, предположительно бот. Написала пылающий праведным огнем пост о самом святом и драгоценном - о наших детях: «Самое страшное преступление, самое жуткое и мерзкое злодеяние, это надругательство над детьми… Нет ничего хуже! Нет прощения таким людям. Многие из совершенных преступлений произошли на съемных квартирах, ну а где еще, домой ведь эти маньяки и педофилы не приведут детей. Не знаю, будет ли толк от регистрации, в этом вопросе, но надеюсь, что будет, ведь именно она позволит на всех съемных квартирах регистрировать проживающих. По крайней мере виновные не смогут уйти от ответственности».









Автор поста страдает миксом из шекспировских и достоевских терзаний: «Не знаю, будет ли толк от регистрации, в этом вопросе, но надеюсь, что будет, ведь именно она позволит на всех съемных квартирах регистрировать проживающих. По крайней мере виновные не смогут уйти от ответственности».



Пост был размещен в одной из крупнейших в Казахстане фейсбуковских групп: «Астана - Что? Где? Когда?», состоящей из более чем 65 тысяч участников. Правда, многие «согрупники» не прониклись порывом и поиронизировали над постом, но сколько человек восприняли душевные терзания всерьез, сказать трудно. А вот список людей, которые троллят любого, кто начинает критиковать деятельность EXPO: Лидия Коваль, Alessandra Oleynik, Карим Ахметов, Алекс Котов, Мари Алексеевская, Евгения Фомина, Мира Джакишева, Маша Головина, Татьяна Енина, Наталья Рудова, Оксана Храпушина, Полина Осипова, Маргарита Растокина, Катя Мазур, Анна Пищухина, Володя Зайцев. Все они друзья и аккаунты похожи, как две капли воды: перепосты, умные мысли и нужные в определенный момент топики со ссылкой на правильный материал.

В общем, чтобы быть среди тех, кто не ведется и иронизирует, нужно знать врага в лицо. Вот вам инструкция, как узнать бот или «фейковый» аккаунт.

Бот (англ. bot, сокр. от robot) — программа, автоматически выполняющая действия на компьютере вместо людей. Термин имеет также вторичное значение, пейоративное — люди, по поведению не отличимые от программ, имитирующих деятельность человека в сети, т.е. за их бескрайнюю тупость и топорность пропаганды.

Опираясь на исторические данные, можно сказать что первыми распространять пропаганду в Интернете начали наши американские товарищи еще в далеком 2007 году. Для борьбы с проявлением антиамериканизма в арабском интернете. Следующим в армию блоггеров начал вербовать Израиль в 2009. Курировало их Министерство абсорбации Израиля. Интернет-солдаты должны были бороться с антисионизмом. Набирали блоггеров, пишущих на английском, французском, испанском и немецком, а также русском и португальском. Кстати, Китай начал набирать пропагандистов, как и Израиль - в 2009 году. Платных китайских комментаторов называют The 50 Cent Party, потому что стоимость их комментария или поста оценивается по 50 центов за штуку.

Отдельно можно рассмотреть российских «кремлеботов». Об их существовании догадывались давно, но долгое время не было этому факту прямых доказательств, пока этой темой не заинтересовались журналисты.

«Где живут тролли. И кто их кормит» — именно под таким громким заголовком вышло расследование «Новой Газеты». Журналисты обратили внимание на странное сообщение «Вконтакте» о наборе на работу комментаторов. Связавшись по указанным контактам, они направилась на собеседование в «шикарный офис в Ольгино» и успешно его прошли. На собеседовании, кстати, спрашивали про отношение к Навальному. За непыльную работу обещали платить достаточно хорошо по докризисным временам, что-то около 25000 рублей, при условии выполнения нормы в 100 комментариев в день.

Хакеры из группировки «Шалтай-болтай», их сайт заблокирован в РФ в 2014, выложили в сеть переписку сотрудников центра «Интернет-исследований». Архивы с перепиской уже, к сожалению, удалены, но их легко можно найти в cash у Google. Из текста понятно, что существует целый штат людей, работающих в режиме строгой отчетности перед кураторами, и пишущих в интернете платные проправительственные комментарии. Средняя зарплата такого «комментатора» - от 30 до 40 тыс. рублей. Пропаганда ведется на два фронта как в российском интернете, так и в российской доменной зоне. Каждый отдел имеет своих «специалистов», общие траты на которых составляют 33 миллиона рублей.

Так как же распознать фейк? В ответ на этот вопрос специалисты по SMM и коммуникациям делятся своими советами:

«Проще всего определить аккаунт бота по фотографиям. Профиль пользователя нередко представлен портретом мультяшного персонажа или фотографией очень сексуальной девушки, или молодого человека. Как вариант, фото реального человека в ленте будут отсутствовать, его новые фотографии в разных локациях: в клубе, на шашлыках, на учебе, на отдыхе и т. п. Это уже должно насторожить. Активные и реальные пользователи соцсетей периодически радуют своих френдов новыми фотографиями с собой любимыми. Еще одним признаком бота является отсутствие постов с личным мнением. Как правило, боты довольствуются исключительно перепостами чужой информации развлекательного характера, особенно демотиваторов и крылатых выражений. Ничего уникального. Ну и еще, обычно пользователь состоит в сотнях групп, что как вы понимаете, не является признаком разносторонних интересов, а говорит о том, что бот используется для распространения информации в этих группах.

Панацеей в Казахстане, по мнению многих, могло стать обязательная регистрация комментаторов, но МИК под давлением общественности сняло эту поправку. Специалисты говорили, что комменты останутся, просто их будут прятать в других доменных зонах владельцы сайтов, что в конечном итоге справедливо. Так что законных методов против ботов не существует. Нельзя будет привлечь его к ответственности, даже если он обложит вас матом. Остается только научиться не обращать внимания и научиться отличать реальных комментаторов от ботов, хотя, если честно, есть такие, что своим интеллектом недалеко ушли от троллей.

Фото: www.bitcoinauto.ru



