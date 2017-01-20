Председатель Высшего Судебного совета рассказал Назарбаеву о механизме отбора судей

Глава государства поручил продолжить работу по совершенствованию кадровой работы в судебной системе.

Нурсултан Назарбаев сегодня встретился с Председателем Высшего Судебного совета Анатолием Смолиным , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.





Во время встречи А.Смолин проинформировал Главу государства о результатах деятельности Высшего Судебного совета за 2016 год, а также о ходе реализации Плана нации «100 конкретных шагов» в части оптимизации механизма отбора судей.





Нурсултан Назарбаев отметил особую роль Высшего Судебного совета в проводимой работе по отбору качественных кадров в соответствии с новыми правилами и принятыми законами, подчеркнув недопустимость вмешательства в его деятельность со стороны иных органов.





- Мы впервые создали автономный Высший Судебный совет, чтобы была полная объективность и невмешательство. Сейчас мы ведем отбор судей согласно новым правилам, новым законам, - сказал Президент Казахстана.





А.Смолин доложил о выполнении 17-го шага Плана нации, предусматривающего ужесточение квалификационных требований и порядка отбора судей.





- По итогам проведенной работы на должность судьи назначаются лица, имеющие значительный профессиональный и жизненный опыт, - отметил А.Смолин.

Также Председатель Совета сообщил о проделанной работе по решению задач, поставленных Президентом Казахстана на VII съезде судей.





По итогам встречи Глава государства поручил продолжить работу по совершенствованию кадровой работы в судебной системе.









Фото: akorda.kz