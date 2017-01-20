Более 21,7 млрд. тенге выплачено казахстанцам, воспитывающим ребенка-инвалида, из республиканского бюджета в 2016 году

На выплату пособий лицам, воспитывающим ребенка-инвалида, из республиканского бюджета в 2016 году было выделено более 21,7 млрд. тенге.

Размер пособия в 2016 году составил 24 002 тенге. Данную выплату получили 73,4 тыс. человек.

В 2017 году для осуществления выплат пособия лицам, воспитывающим ребенка-инвалида, в республиканском бюджете предусмотрено 24,9 млрд. тенге.