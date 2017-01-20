Казахстанцы выплатили более 41 млрд. тенге в бюджет

В 2016 году за различные административные правонарушения оштрафовано 2,9 млн. лиц.

Еще порядка 940 тысяч правонарушителей понесли иные виды взысканий: 803 403 - получили предупреждение, 75 197 граждан подвергнуты административному аресту, 52 662 - лишены водительских удостоверений.

За свои деяния правонарушители выплатили в бюджет страны 41,3 млрд. тенге, что составляет 64,2% от всей суммы наложенных административных штрафов. Кроме того, правонарушителями оплачены административные штрафы прошлых лет на сумму свыше 8,7 млрд. тенге.

Сокращенный порядок административного производства, когда штраф оплачивается в первые 7 суток с 50%-ной скидкой, позволил сэкономить правонарушителям более 8,6 млрд. тенге.

Органами правопорядка зафиксировано 1,8 млн. мелких правонарушений, характеризующих состояние принципа «нулевой терпимости» к правонарушениям.

В их числе 247 096 водителей привлечены к ответственности за превышение установленной скорости движения, 35 417 - за управление транспортным средством в состоянии алкогольного наркотического и токсикоманического опьянения, 193 113 правонарушителей оштрафованы за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения и 120 957 лиц - за нарушение запрета потребления табачных изданий в отдельных общественных местах.

Как показал анализ статистических данных, в 2016 году к административной ответственности по статье 434 (мелкое хулиганство) Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (далее - Кодекс) привлечено 65 201 лицо, из них 5 609 женщин.

Основную долю привлеченных к административной ответственности по данной статье Кодекса составляют лица в возрасте от 30 до 40 лет - 18 339, от 20 до 30 лет - 17 647, от 40 до 50 - 14 432 и 11 446 граждан от 50 лет и старше. Лица до 20 лет допускают это нарушения реже, а именно в 3 337 случаях.

Следует напомнить, что как «мелкое хулиганство» расценивается действия граждан, связанные с загрязнением мест общественного пользования, например, выброс на тротуар окурков, шелухи от семечек, либо другого мусора.

Легко и быстро узнать о наличии неоплаченного административного штрафа можно на сайте Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан в разделе «Информационный сервис», и здесь же его оплатить.

Для этого необходимо пройти по ссылке: http://service.pravstat.kz и в окне «Узнай о своих штрафах» правильно ввести свои ИИН, номер и тип документа.

Напоминаем, что своевременное погашение задолженности не создаст впоследствии неожиданных препятствий при пересечении границы, получении разрешений и лицензий, а также при оформлении автотранспортных средств.