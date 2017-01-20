 
Преимущественно облачно
-16°

Астана

Преимущественно облачно

Вероятность осадков: 27%

Влажность: 83%

Давление: 735 мм рт. ст.

Ветер: юго-западный, 5.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

332.00

20 января 

Курс НБРК

331.08

-

АЛМАТЫ

Покупка

331.50

Продажа

332.00

АСТАНА

Покупка

331.60

Продажа

332.00

Подробнее
355.50

20 января 

Курс НБРК

353.00

-

АЛМАТЫ

Покупка

353.50

Продажа

355.50

АСТАНА

Покупка

353.50

Продажа

354.50

Подробнее
Новости за сегодня

Комитет по статистике Генеральной прокуратуры провел совещание по итогам работы за 2016 год

 

17-18 января т.г. заместителями Председателя Комитета Сабит Нурлыбай, Ергали Мабиевым и Болатом Тазабековым по курируемым направлениям деятельности проведены оперативные совещания, с участием в режиме ВКС всех территориальных управлений Комитета.

В ходе совещания председательствующие отметили результаты работы 2016 года и определили новые задачи на текущий год.

Ергали Мабиевым даны поручения касательно повышения использования местными полицейскими службами «Карты уголовных правонарушений» при расстановке маршрутов, а также по реализации проектов «Комитет - каждому дому», «Публичный сектор» и другим вопросам. Указано на необходимость оказания содействия гособвинителям и территориальным судьям в работе с системой «Заңдылық».

По итогам проведенного совещания Б. Тазабековым даны направления по исполнению поручения Главы государства по оценке деятельности государственных органов в сфере рассмотрения обращения граждан и по вопросам укрепления работы в сфере продвижения информационной политики.

С. Нурлыбай указал на необходимость принятия мер по обеспечению объективности сведений банков данных Комитета, качества документов и совершенствованию методов надзорной дея­тельности. Дал ряд поручений связанных с переходом на новый формат государственной услуги по выдаче справок с учетом погашения судимости, рассмотрением обращений граждан, внедрением систем ЕРСОП, карта проверок, е-Штрафы.

Отдельно обсуждены вопросы организационно-кадровой работы, обеспечения внутренней безопасности. Начальник профильного управления Комитета Жанар Батпенова рассказала о проведенной работе в истекшем году, об изменениях и новеллах в данной сфере.

Руководителями отмечено, что в дальнейшем работа Комитета будет трансформирована и потребуется проявление инициативности и оперативности со стороны всех сотрудников органов правовой статистики и специальных учетов.

20 января 2017, 12:55
Источник, интернет-ресурс: *Генеральной прокуратуры РК

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код