Комитет по статистике Генеральной прокуратуры провел совещание по итогам работы за 2016 год

17-18 января т.г. заместителями Председателя Комитета Сабит Нурлыбай, Ергали Мабиевым и Болатом Тазабековым по курируемым направлениям деятельности проведены оперативные совещания, с участием в режиме ВКС всех территориальных управлений Комитета.

В ходе совещания председательствующие отметили результаты работы 2016 года и определили новые задачи на текущий год.

Ергали Мабиевым даны поручения касательно повышения использования местными полицейскими службами «Карты уголовных правонарушений» при расстановке маршрутов, а также по реализации проектов «Комитет - каждому дому», «Публичный сектор» и другим вопросам. Указано на необходимость оказания содействия гособвинителям и территориальным судьям в работе с системой «Заңдылық».

По итогам проведенного совещания Б. Тазабековым даны направления по исполнению поручения Главы государства по оценке деятельности государственных органов в сфере рассмотрения обращения граждан и по вопросам укрепления работы в сфере продвижения информационной политики.

С. Нурлыбай указал на необходимость принятия мер по обеспечению объективности сведений банков данных Комитета, качества документов и совершенствованию методов надзорной дея­тельности. Дал ряд поручений связанных с переходом на новый формат государственной услуги по выдаче справок с учетом погашения судимости, рассмотрением обращений граждан, внедрением систем ЕРСОП, карта проверок, е-Штрафы.

Отдельно обсуждены вопросы организационно-кадровой работы, обеспечения внутренней безопасности. Начальник профильного управления Комитета Жанар Батпенова рассказала о проведенной работе в истекшем году, об изменениях и новеллах в данной сфере.

Руководителями отмечено, что в дальнейшем работа Комитета будет трансформирована и потребуется проявление инициативности и оперативности со стороны всех сотрудников органов правовой статистики и специальных учетов.