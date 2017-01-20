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Новости за сегодня

О состоянии розыскной работы органов уголовного преследования

 

В 2016 году в розыске правоохранительных органов Республики Казахстан находилось 19 595 лиц из них: 6 963 - разыскиваемые за совершение уголовных правонарушений, 4 674 - пропавшие без вести, 7 958 - являющиеся должниками/ответчиками по исполнительному производству.

Половина из указанного количества преступников разыскивались за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

В основном это уголовные правонарушения против собственности (4 110), против здоровья населения и нравственности (401), либо связанные с наркотическими средствами (404).

Органами уголовного преследования задержано 22% разыскиваемых преступников (4 288 лиц).

В связи с безвестным исчезновением разыскивались 4 674 лица (из которых несовершеннолетних - 597, женщин - 1549), более 60% из которых установлены (2 876), но судьбы 1 554 без вести пропавших остаются неизвестными.

Органами миграционной полиции из разыскиваемых 7 958 лиц, задержано 5 414 должников/ответчиков по исполнительному производству.

Информацию о лицах, разыскиваемых органами уголовного преследования Республики Казахстан можно узнать на сайте Комитета Генеральной прокуратуры в разделе «Информационный сервис» по адресу: http://service.pravstat.kz/portal.

20 января 2017, 13:03
Источник, интернет-ресурс: *Генеральной прокуратуры РК

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